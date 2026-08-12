मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह

इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह

Meta Smart Glasses: ब्रिटेन में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम अब इन स्मार्ट ग्लास को लेकर सावधान हो चुके हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 12 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मेटा स्मार्ट ग्लासेज पर प्राइवेसी चिंताओं के कारण प्रतिबंध।
  • ब्रिटेन के रेस्टोरेंट और पब में इनके उपयोग पर रोक लगी।
  • इंस्टाग्राम ने प्राइवेसी उल्लंघन वाले कंटेंट हटाने की बात कही।
  • बढ़ती बिक्री के साथ डिवाइस के भविष्य पर सवाल उठे।

Meta Smart Glasses: बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में अब कई सारे एडवांस डिवाइसेज भी आ चुके हैं जिन्हें लोगों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है. इसी कड़ी में मेटा ने कुछ समय पहले अपना स्मार्ट ग्लासेज को बाजार में उतारा था. ये एक बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक गैजेट के रूप में बाजार में ऊभर के आया था.

हालांकि, ये स्मार्ट चश्मा देखने में बिलकुल नॉर्मल लगता है लेकिन इसमें कई सारे स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं जो लोगों को बेहद पसंद आते हैं. लेकिन अब ये गैजेट कंपनी के लिए मुसीबत बनती जा रही है. जी हां, दरअसल, ब्रिटेन में कई जगहों पर इसके इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

इन जगहों पर लगा Smart Glasses पर बैन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम अब इन स्मार्ट ग्लास को लेकर सावधान हो चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन के कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट, प्राइवेट मेंबर्स क्लब से लेकर बड़े पब ग्रुप अब मेटा के स्मार्ट ग्लासेज को लेकर सख्ती कर रहे हैं. यहां पर आने वाले लोगों से इस गैजेट को न पहनने के लिए कहा जा रहा है. इसके अलावा लोग इस गैजेट की मदद से कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं. बता दें कि ये फैसला दूसरे लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.


इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह

Instagram भी ऐसे कंटेंट पर सख्त

आपको बता दें कि इन विवादों का असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे रहा है. Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने कहा है कि इस गैजेट जो भी कंटेंट बनाए जाते हैं और अगर उसमें किसी इंसान की प्राइवेसी का उलंघन होता है तो ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाएगा.

इसीलिए अगर किसी ने भी मेटा स्मार्ट ग्लासेज के इस्तेमाल से किसी भी इंसान के बिना परमिशन के कंटेंट बनाया तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जा सकेगा. ऐसा करना लोगों की प्राइवेसी का उलंघन होता है. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास ये अधिकार है कि वह उस कंटेंट या चैनल पर लीगल एक्शन भी ले सकता है.

विवाद के बीच फंसा गैजेट

आपको बता दें कि Meta Smart Glasses लोगों के बीच काफी तेजी से फेमश हुआ था लेकिन अब इस गैजेट को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में करीब इस गैजेट की 70 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं.

Meta लगातार अपने स्मार्ट ग्लास की रेंज को भी बढ़ा रही है. कंपनी ने अलग-अलग डिजाइन और सेलिब्रिटी से जुड़े वेरिएंट पेश करके इन्हें सिर्फ टेक गैजेट के बजाय फैशन एक्सेसरी बनाने की कोशिश की है. लेकिन इस गैजेट की बढ़ती बिक्री के साथ पब्लिक जगहों पर इनके इस्तेमाल को लेकर सवाल भी ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं.

आगे बढ़ सकती हैं पाबंदियां

Meta Smart Glasses की टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल का तरीका बदलने की क्षमता रखती है. लेकिन पब्लिक प्लेसेज पर इनके इस्तेमाल को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गैजेट में कैमरा लगा हुआ है और ये किसी भी इंसान की प्राइवेसी पर खतरा बन सकता है.


इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह

ब्रिटेन में रेस्टोरेंट, पब, क्लब और थिएटर द्वारा उठाए जा रहे कदम ये दिखाते हैं कि गैजेट में सिर्फ टेक्निकल सेफ्टी ही जरूरी नहीं होती है. आने वाले समय में दूसरे देशों के बिजनेस एरिया भी स्मार्ट ग्लास के इस्तेमाल को लेकर अलग नियम बना सकते हैं.

ऐसे में Meta के लिए चुनौती सिर्फ नए फीचर्स और बिक्री बढ़ाने की नहीं है. कंपनी को ये भरोसा भी कायम करना होगा कि उसके स्मार्ट ग्लास लोगों की पर्सनल जिंदगी के लिए खतरा नहीं बनेंगे. जैसे-जैसे ये डिवाइस ज्यादा लोगों के हाथों तक पहुंचेंगे, Privacy और Consent से जुड़े नियम इनके भविष्य को तय करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

नौकरी से पहले ही AI कर रहा है आपकी जासूसी? जानें क्या है Bossware

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Meta Smart Glasses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
टेक्नोलॉजी
TRAI spam Call Report 2026: तीन माह में 24.4 बिलियन स्पैम संचार दर्ज, सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता
तीन माह में 24.4 बिलियन स्पैम संचार दर्ज, सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता
टेक्नोलॉजी
Grok Imagine Image 2.0 : Grok का Image 2.0 मॉडल हुआ लॉन्च, अब मनचाही फोटो एडिटिंग होगी आसान
Grok का Image 2.0 मॉडल हुआ लॉन्च, अब मनचाही फोटो एडिटिंग होगी आसान
टेक्नोलॉजी
View Instagram Stories Anonymously: बिना पता चले कैसे देखें किसी की Instagram Story, ये तरीके आएंगे काम
बिना पता चले कैसे देखें किसी की Instagram Story, ये तरीके आएंगे काम
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
ट्रेंडिंग
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
ऑटो
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget