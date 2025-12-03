टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म

भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वापसी की राह पर हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए शुभमन गिल ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू कर दिया है. गिल की गर्दन में चोट लगी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से वापसी कर सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को शुभमन गिल कठिन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और शुक्रवार, 5 दिसंबर को फिटनेस टेस्ट देंगे. अगर इस फिटनेस टेस्ट में गिल पास हो जाते हैं तो फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के कुछ मैच खेल सकते हैं.

ऐसा भी हो सकता है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैच नहीं खेले. वह अंतिम तीन टी20 मैचों के लिए भी चुने जा सकते हैं. हालांकि, गिल की वापसी पर अंतिम फैसला शुक्रवार को उनके फिटनेस टेस्ट के बाद ही लिया जाएगा. एक अन्य रिपोर्ट की मानें तो इसी वजह से अब तक दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान नहीं किया गया है.

हार्दिक पांड्या की वापसी कंफर्म

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी वापसी करेंगे. हार्दिक फिलहाल क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर चुके हैं. वह 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेल रहे हैं. अपने कमबैक मैच में हार्दिक ने 77 रनों की विस्फोटक पारी भी खेली थी.

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में और तीसरा टी20 मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा. फिर चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर को लखनऊ और अंतिम व पांचवां टी20 मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा.