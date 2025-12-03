बिहार के अररिया जिले में एक BPSC टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह स्कूटी से स्कूल पढ़ाने जा रही थीं. मृतका टीचर की पहचान उत्तर प्रदेश की बाराबंकी निवासी शिवानी वर्मा के रूप में हुई है. शिवानी की उम्र 27-28 साल थी और अररिया में वह किराए का मकान लेकर रह रही थीं. आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि दो नकाबपोश बदमाश उनकी स्कूटी के बगल में आए और शिवानी की कनपटी पर गोली मार दी.

स्कूटी चला रहीं शिवानी वर्मा गोली लगते ही गिर पड़ीं. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अररिया जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉक्टर्स ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया.

हत्या के मकसद का अब तक खुलासा नहीं

शिवानी वर्मा अररिया जिले के नरपतगंज स्थित एक स्कूल में टीचर थीं. बुधवार (3 दिसंबर) करीब 8.30 बजे जब फारबिसगंज से नरपतगंज स्कूल जा रही थीं, तो रास्ते में बदमाशों ने गोली मार कर उनकीहत्या कर दी. हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद आधिकारिक बयान जारी करेगी.