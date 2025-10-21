21वीं किस्त खाते में चाहते हैं तो आज ही कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना रह जाएंगे खाली हाथ

तीसरा काम है आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना. अगर आधार लिंक नहीं होगा तो डीबीटी के जरिए पैसे आपके खाते में नहीं पहुंचेंगे. इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर आधार लिंकिंग करानी होती है. यह कदम बहुत जरूरी है जिससे पैसे सही समय पर आपके खाते में आएं.