21वीं किस्त खाते में चाहते हैं तो आज ही कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना रह जाएंगे खाली हाथ

21वीं किस्त खाते में चाहते हैं तो आज ही कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना रह जाएंगे खाली हाथ

PM Kisan Yojana 21st Installment: अगर आपको चाहिए तो 21वीं किस्त तो आज ही जरूरी काम पूरे कर लें. वरना आपकी किस्त अटक सकती है. वक्त रहते पूरे नहीं किए काम तो रह जाएंगे खाली हाथ.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Oct 2025 01:13 PM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Installment: अगर आपको चाहिए तो 21वीं किस्त तो आज ही जरूरी काम पूरे कर लें. वरना आपकी किस्त अटक सकती है. वक्त रहते पूरे नहीं किए काम तो रह जाएंगे खाली हाथ.

केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है. जिनका देश के अलग-अलग वर्गों के लोगों को सीधा लाभ मिल सके. चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में. अगर आप किसी योजना के लिए पात्र हैं तो जुड़कर लाभ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी ऐसी ही योजना है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये देती है. अब तक इसकी 20 किस्तें दी जा चुकी हैं. और अब किसानोंको 21वीं किस्त का इंतजार है. इस 21वीं किस्त का लाभ लेने के लिए तीन काम करना बेहद जरूरी है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये देती है. अब तक इसकी 20 किस्तें दी जा चुकी हैं. और अब किसानोंको 21वीं किस्त का इंतजार है. इस 21वीं किस्त का लाभ लेने के लिए तीन काम करना बेहद जरूरी है.
पहला काम है ई-केवाईसी करवाना. ई-केवाईसी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा है. इसे आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर कर सकते हैं या pmkisan.gov.in के पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं. बिना ई-केवाईसी के आपकी किस्त अटक सकती है.
पहला काम है ई-केवाईसी करवाना. ई-केवाईसी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा है. इसे आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर कर सकते हैं या pmkisan.gov.in के पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं. बिना ई-केवाईसी के आपकी किस्त अटक सकती है.
दूसरा काम है भू-सत्यापन करवाना. इसमें आपके खेती योग्य जमीन का सत्यापन किया जाता है. यह जरूरी इसलिए है क्योंकि बिना भू-सत्यापन के योजना के पैसे सीधे आपके खाते में नहीं भेजे जा सकते हैं. इसलिए समय रहते इस काम को पूरा कर लेना चाहिए.
दूसरा काम है भू-सत्यापन करवाना. इसमें आपके खेती योग्य जमीन का सत्यापन किया जाता है. यह जरूरी इसलिए है क्योंकि बिना भू-सत्यापन के योजना के पैसे सीधे आपके खाते में नहीं भेजे जा सकते हैं. इसलिए समय रहते इस काम को पूरा कर लेना चाहिए.
तीसरा काम है आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना. अगर आधार लिंक नहीं होगा तो डीबीटी के जरिए पैसे आपके खाते में नहीं पहुंचेंगे. इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर आधार लिंकिंग करानी होती है. यह कदम बहुत जरूरी है जिससे पैसे सही समय पर आपके खाते में आएं.
तीसरा काम है आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना. अगर आधार लिंक नहीं होगा तो डीबीटी के जरिए पैसे आपके खाते में नहीं पहुंचेंगे. इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर आधार लिंकिंग करानी होती है. यह कदम बहुत जरूरी है जिससे पैसे सही समय पर आपके खाते में आएं.
इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन ऑन करवाना भी जरूरी है. सरकार डीबीटी के जरिए ही पैसे भेजती है. अगर डीबीटी ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो पैसा खाते में नहीं आएगा. इसलिए यह काम भी तुरंत कर लें.
इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन ऑन करवाना भी जरूरी है. सरकार डीबीटी के जरिए ही पैसे भेजती है. अगर डीबीटी ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो पैसा खाते में नहीं आएगा. इसलिए यह काम भी तुरंत कर लें.
इन तीनों कामों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है. अगर आप इन कामों को टालते हैं तो आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है. इसलिए जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी. भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम करवा लें. तभी आपको किस्त मिल पाएगी.
इन तीनों कामों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है. अगर आप इन कामों को टालते हैं तो आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है. इसलिए जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी. भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम करवा लें. तभी आपको किस्त मिल पाएगी.
Published at : 21 Oct 2025 01:13 PM (IST)
