हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीनवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Installment Status: किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 12:13 PM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Installment Status: किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों के लिए अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. दीवाली और छठ के बाद भी जो किसान इस किस्त की राह देख रहे थे. उनके लिए अब राहत की खबर सामने आ रही है.

1/6
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में सरकार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर सकती है. किसानों के लिए यह अच्छी खबर है जल्द ही उनका इंतजार खत्म हो सकता है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में सरकार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर सकती है. किसानों के लिए यह अच्छी खबर है जल्द ही उनका इंतजार खत्म हो सकता है.
2/6
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. जो तीन किस्तों में मिलती है. इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है. जिससे वह खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. जो तीन किस्तों में मिलती है. इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है. जिससे वह खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें.
3/6
कई किसानों के मन में सवाल है कि क्या 1 नवंबर को उनके खाते में पैसे आ जाएंगे. बिहार चुनावों के पहले चरण के चलते यह चर्चा और तेज हो गई है. क्योंकि 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है. ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए पहले ही पैसा जारी कर सकती है.
कई किसानों के मन में सवाल है कि क्या 1 नवंबर को उनके खाते में पैसे आ जाएंगे. बिहार चुनावों के पहले चरण के चलते यह चर्चा और तेज हो गई है. क्योंकि 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है. ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए पहले ही पैसा जारी कर सकती है.
4/6
हालांकि यह अब तक साफ नहीं है कि किस दिन पैसा ट्रांसफर होगा सरकार की ओर से भी अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन उम्मीद बनी हुई है कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. सरकार आमतौर पर कई बार पहले किस्त ट्रांसफर कर देती है और बाद में घोषणा करती है.
हालांकि यह अब तक साफ नहीं है कि किस दिन पैसा ट्रांसफर होगा सरकार की ओर से भी अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन उम्मीद बनी हुई है कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. सरकार आमतौर पर कई बार पहले किस्त ट्रांसफर कर देती है और बाद में घोषणा करती है.
5/6
हाल ही में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा मिल चुका है. ऐसे में मुमकिन है कि बाकी राज्यों में भी पेमेंट जल्द जारी हो जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है.
हाल ही में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा मिल चुका है. ऐसे में मुमकिन है कि बाकी राज्यों में भी पेमेंट जल्द जारी हो जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है.
6/6
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त का क्या स्टेटस है. तो इसका तरीका बेहद आसान है. सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं. फिर Know Yous Status पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, कैप्चा भरें और एंटर दबाएं. स्क्रीन पर तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त कब तक आपके खाते में आने वाली है.
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त का क्या स्टेटस है. तो इसका तरीका बेहद आसान है. सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं. फिर Know Yous Status पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, कैप्चा भरें और एंटर दबाएं. स्क्रीन पर तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त कब तक आपके खाते में आने वाली है.
Published at : 01 Nov 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Utility News 21st Installment

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, Postmortem को लेकर डॉक्टर का बड़ा दावा
सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
विश्व
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
ट्रेंडिंग
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
ABP NEWS
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Embed widget