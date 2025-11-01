एक्सप्लोरर
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PM Kisan Yojana 21st Installment Status: किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों के लिए अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. दीवाली और छठ के बाद भी जो किसान इस किस्त की राह देख रहे थे. उनके लिए अब राहत की खबर सामने आ रही है.
Published at : 01 Nov 2025 12:13 PM (IST)
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
