नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त का क्या स्टेटस है. तो इसका तरीका बेहद आसान है. सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं. फिर Know Yous Status पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, कैप्चा भरें और एंटर दबाएं. स्क्रीन पर तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त कब तक आपके खाते में आने वाली है.