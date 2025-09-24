इस राज्य में सरकार कराएगी 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जान लें आवेदन का तरीका

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत सभी पात्र लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है. लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी यही योजना लागू नहीं है. हालांकि उन राज्यों में अलग से राज्य स्तरीय स्वास्थय योजना चल रही हैं.