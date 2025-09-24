हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइस राज्य में सरकार कराएगी 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जान लें आवेदन का तरीका

इस राज्य में सरकार कराएगी 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जान लें आवेदन का तरीका

Mukhyamantri Swasthya Yojana: इस राज्य की सरकार अब देगी नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज. जान लीजिए कि इस सुविधा के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Sep 2025 04:15 PM (IST)
Mukhyamantri Swasthya Yojana: इस राज्य की सरकार अब देगी नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज. जान लीजिए कि इस सुविधा के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?

स्वास्थ्य सभी लोगों के जीवन का एक बेहद जरूरी पहलू होता है. इसीलिए बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं. लेकिन सभी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पैसे नहीं होते हैं. ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मदद दी जाती है.

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत सभी पात्र लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है. लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी यही योजना लागू नहीं है. हालांकि उन राज्यों में अलग से राज्य स्तरीय स्वास्थय योजना चल रही हैं.
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत सभी पात्र लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है. लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी यही योजना लागू नहीं है. हालांकि उन राज्यों में अलग से राज्य स्तरीय स्वास्थय योजना चल रही हैं.
हाल ही में पंजाब के लोगों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने का ऐलान किया है. जिसके तहत प्रदेश के तमाम जरूरतमंद लोगों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.
हाल ही में पंजाब के लोगों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने का ऐलान किया है. जिसके तहत प्रदेश के तमाम जरूरतमंद लोगों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.
हालांकि इस योजना को फिलहाल पूरे राज्य में लागू नहीं किया है. 23 सितंबर से बरनाला और तरन तारन जिलों में यह योजना लागू हो चुकी है. इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इसके लिए सरकार की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं.
हालांकि इस योजना को फिलहाल पूरे राज्य में लागू नहीं किया है. 23 सितंबर से बरनाला और तरन तारन जिलों में यह योजना लागू हो चुकी है. इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इसके लिए सरकार की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं.
सरकार ने बताया कि 10-12 दिनों में बरनाला और तरन तारन इन दो जिलों में स्वास्थ्य योजना का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा. और इसके बाद फीडबैक लिया जाएगा. जिसके तहत अगर कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो उसे किया जाएगा.
सरकार ने बताया कि 10-12 दिनों में बरनाला और तरन तारन इन दो जिलों में स्वास्थ्य योजना का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा. और इसके बाद फीडबैक लिया जाएगा. जिसके तहत अगर कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो उसे किया जाएगा.
उसके बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में शुरू कर दिया जाएगा. और इसके बाद यह स्वास्थय योजना पूरे राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू कर दी जाएगी. लोगों के मन में सवाल है कि इस योजना की पात्रता क्या होगी?
उसके बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में शुरू कर दिया जाएगा. और इसके बाद यह स्वास्थय योजना पूरे राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू कर दी जाएगी. लोगों के मन में सवाल है कि इस योजना की पात्रता क्या होगी?
इसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड सभी को मिलेगा. इसमें सराकरी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को भी शामिल किया जाएगा. योजना के जरिए पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा.
इसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड सभी को मिलेगा. इसमें सराकरी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को भी शामिल किया जाएगा. योजना के जरिए पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा.
Published at : 24 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Health Scheme Utility News PUNJAB Free Treatment

Embed widget