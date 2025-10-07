हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरी
एक्सप्लोरर
वेब स्टोरीजफोटो गैलरी
यूजफुल
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 03:38 PM (IST)
अगले महीने बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं. जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है. जिसके चलते कई सरकारी घोषणाओं और नई योजनाओं पर अस्थायी पाबंदी लग गई है.

आपको बता दें महिला रोजगार योजना पहले से ही लागू है. योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. जिन महिलाओं ने पहले ही आवेदन किया है और अब तक पैसा नहीं मिला है. उन्हें तय तारीखों पर राशि मिलेगी.
आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की ओर से कोई नई योजना शुरू नहीं किया जा सकती ना ही उसको लेकर कोई ऐलान किया जा सकता है. लेकिन जो योजनाएं पहले से ही चालू हैं. और उनकी किस्तों की जानकारी पहले ही दे दी गई है. उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. और न हीं उनमें रोक लगाई जाएगी.
हालांकि आचार संहिता लगने से पैसे नहीं रूकेंगे. लेकिन आम वजहें जिनमें गलत बैंक डिटेल्स, आधार लिंक न होना या गलत मोबाइल नंबर होने से बैंक ट्रांजेक्शन रिटर्न हो सकता है और किस्त के पैसे रूक में सकते हैं. इसलिए बैंक और आधार डिटेल्स चेक कर लें.
आप महिला रोजगार योजना में अपने आवेदन का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट https://mmry.brlps.in/ पर जाकर चेक कर सकती हैं. इसके अलावा जीविका/ब्लॉक कार्यालय जाकर भी इस बारे में पता किया जा सकता है.
कुल मिलाकर कहें तो आचार संहिता लागू होने पर नई घोषणाओं और नए भुगतान पर अस्थायी रोक लग सकती है. लेकिन पहले प्रोसेसिंग में चल रही किस्तें जारी रहती हैं. इसका मतलब है कि पहले से किए गए आवेदन को आचार संहिता की वजह से किस्त में देरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
Published at : 07 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Code Of Conduct Utility News Mahila Rojgar Yojana

Embed widget