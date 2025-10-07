महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?

हाल ही में बिहार सरकार की ओर से महिला रोजगार योजना शुरू की गई है. जिसकी दो किस्ते जारी हो चुकी हैं. अब जबकि बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है. पैसे में महिलाओं के मन में सवाल आ रहा है जिन महिलाओं को महिला रोजगार योजना की 10000 की किस्त नहीं मिली है. क्या उन्हें आचार संहिता के बाद मिल पाएगी?