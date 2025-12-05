भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के दोनों मैच रोमांचक रहे हैं. रांची में खेला गया पहला मैच टीम इंडिया ने और रायपुर में खेला गया दूसरा वनडे दक्षिण अफ्रीका ने जीता. अब शनिवार, 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होने वाला तीसरा मुकाबला सीरीज डिसाइडर होगा. भारतीय खिलाड़ी विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं, लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एस्कलेटर पर गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा को अपना सामान खुद उठाकर चढ़ना पढ़ रहा है. इससे एयरपोर्ट मैनेजमेंट का मजाक उड़ रहा है.

भारतीय खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर हुई परेशानी

वायरल वीडियो रायपुर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जहां एस्कलेटर काम नहीं कर रहा था. जबकि 3 दिन पहले ही भारतीय और दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ी यहां पहुंचे थे. ये वीडियो तब का है, जब भारतीय प्लेयर्स रायपुर से तीसरे वनडे के लिए विशाखापट्टनम जा रहे थे. वीडियो में नजर आ रहा है कि एस्कलेटर बंद है, चल नहीं रहा है.

एस्कलेटर पर सामान लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है. वीडियो में नजर आ रहा है कि गौतम गंभीर को भी अपना सामान खुद उठाकर चलना पड़ा. विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत सभी खिलाड़ियों को एस्कलेटर पर अपना सामान लेकर चलना पड़ा. रायपुर एयरपोर्ट मैनेजमेंट का सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी बन रहा है.

This is the escalator at Raipur airport which is not working, because of which the Indian team players have to carry their luggage and walk up. It’s such a big and modern airport, yet they can’t even fix one escalator. And even after knowing that the Indian team was going to… pic.twitter.com/WzcrI6P7uO — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 5, 2025

एक यूजर ने रायपुर एयरपोर्ट के सोशल मीडिया पेज को टैग करते हुए लिखा, "यह रायपुर एयरपोर्ट का एस्केलेटर है जो काम नहीं कर रहा है. जिसकी वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को अपना सामान खुद उठाकर ऊपर जाना पड़ रहा है. यह इतना बड़ा और मॉडर्न एयरपोर्ट है, फिर भी वे एक एस्केलेटर भी ठीक नहीं करवा सकते. यह जानते हुए भी कि भारतीय टीम यहां आने वाली है, उन्होंने इसे रिपेयर नहीं करवाया. वे इतनी बड़ी परेशानी कैसे खड़ी कर सकते हैं?"