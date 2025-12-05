शिंदे गुट के साथ अनबन पर BJP का बड़ा बयान, 'जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी तब...'

महाराष्ट्र में महायुति के घटल दलों में चल रही अनबन पर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रतिक्रिया सामने आई है. मुंबई में मीडिया से बातचीत में बावनकुले ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को कहा कि कुछ घटनाएं हो रही हैं. लोकल लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ता शिवसेना में और शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं और अजित दादा के कार्यकर्ता बीजेपी की सरकार को डैमेज कर रहे हैं.

थोड़ी खटपट तो होगी, तीन दल हैं- बावनकुले

बीजेपी नेता ने कहा, "लोकल लेवल पर थोड़ी खटपट तो होगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं. हमारे कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी की तरह एक दूसरे को काटने नहीं जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि गठबंधन में तीन दल हैं. स्थानीय लेवल पर सभी कॉर्पोटर, जिला पंचायत और जिला परिषद में जाना चाहते हैं. इस वजह से कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "जब शिवसेना की सरकार थी जो बीजेपी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी थी. हमने अपने कार्यकर्ताओं में यही विश्वास रखा कि हमारी सरकार अच्छा काम करके महाराष्ट्र को मजबूत करने जा रही है. हमारे 1 करोड़ 51 लाख कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हैं."

शिवसेना-अजित दादा के कार्यकर्ता मजबूती से सरकार के साथ- बावनकुले

बावनकुले ने आगे कहा, "देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी महाराष्ट्र बीजेपी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है. साथ ही शिवसेना और अजित दादा के कार्यकर्ता भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं."

राज्य पर आए वित्तीय बोझ पर उन्होंने कहा, "सबसे नया बर्डन 32000 करोड़ का है. बाढ़ से किसानों को नुकसान हुआ. इस वजह से थोड़ा क्राइसिस तैयार हुआ था. लेकिन सरकार ने उससे निपट लिया है. ये मालूम नहीं था किसी को ऐसा होने वाला है. इससे थोड़ा नुकसान तो हुआ है. इसकी वजह से हम लोग थोड़ा स्लो हुए. लेकिन बैंकों ने जिस तरह से मदद की, हम लोग उससे उबर गए हैं."