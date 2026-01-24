गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी

एक्सप्लोरर
गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी
Petrol Pump Safety Tips: पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकते ही ज्यादातर लोग रिलैक्स हो जाते हैं. यही लापरवाही आपकी जेब हल्की कर सकती है. पेट्रोल भरवाते वक्त इन तीन चीजों पर लगातार नजर रखें.
सड़क पर निकलते ही कई बार लोग सीधे पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर जाते हैं. लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा छोटी-छोटी ठगी भी होती है. जो जेब पर भारी पड़ जाती है. पेट्रोल पंप पर लोग कई जरूरी चीजें मिस कर देते हैं. अगर आप थोड़े सतर्क रहें तो पेट्रोल भरवाते वक्त होने वाली चालाकी से आसानी से बच सकते हैं.
24 Jan 2026 06:08 PM (IST)
