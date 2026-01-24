हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीगाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी

गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी

Petrol Pump Safety Tips: पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकते ही ज्यादातर लोग रिलैक्स हो जाते हैं. यही लापरवाही आपकी जेब हल्की कर सकती है. पेट्रोल भरवाते वक्त इन तीन चीजों पर लगातार नजर रखें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Jan 2026 06:12 PM (IST)
Petrol Pump Safety Tips: पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकते ही ज्यादातर लोग रिलैक्स हो जाते हैं. यही लापरवाही आपकी जेब हल्की कर सकती है. पेट्रोल भरवाते वक्त इन तीन चीजों पर लगातार नजर रखें.

सड़क पर निकलते ही कई बार लोग सीधे पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर जाते हैं. लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा छोटी-छोटी ठगी भी होती है. जो जेब पर भारी पड़ जाती है. पेट्रोल पंप पर लोग कई जरूरी चीजें मिस कर देते हैं. अगर आप थोड़े सतर्क रहें तो पेट्रोल भरवाते वक्त होने वाली चालाकी से आसानी से बच सकते हैं.

1/6
गाड़ी में पेट्रोल भरवाते समय सबसे पहली नजर डिस्पेंसिंग मशीन पर डालें. पेट्रोल भरने से पहले खुद कन्फर्म करें कि मीटर 0.00 से शुरू हो रहा है. कई बार पहले से रुकी हुई रीडिंग से भरना शुरू कर दिया जाता है. कोशिश करें कि रकम बताने के बजाय लीटर में पेट्रोल भरवाएं.
गाड़ी में पेट्रोल भरवाते समय सबसे पहली नजर डिस्पेंसिंग मशीन पर डालें. पेट्रोल भरने से पहले खुद कन्फर्म करें कि मीटर 0.00 से शुरू हो रहा है. कई बार पहले से रुकी हुई रीडिंग से भरना शुरू कर दिया जाता है. कोशिश करें कि रकम बताने के बजाय लीटर में पेट्रोल भरवाएं.
2/6
पेट्रोल पंप पर ध्यान भटकाना सबसे पुराना तरीका है. कोई कर्मचारी आपसे सवाल करेगा, कोई टायर या शीशे की तरफ इशारा करेगा. इसी बीच खेल हो जाता है. बातों में उलझने के बजाय आंखें मीटर और नोजल पर रखें. पेट्रोल पूरा होने के बाद पक्का बिल जरूर लें.
पेट्रोल पंप पर ध्यान भटकाना सबसे पुराना तरीका है. कोई कर्मचारी आपसे सवाल करेगा, कोई टायर या शीशे की तरफ इशारा करेगा. इसी बीच खेल हो जाता है. बातों में उलझने के बजाय आंखें मीटर और नोजल पर रखें. पेट्रोल पूरा होने के बाद पक्का बिल जरूर लें.
Published at : 24 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Petrol Pump Utility News PETROL

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
महाराष्ट्र
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

US ने India को दिया Soft Signal, हट सकता है 25% Russian Oil Tariff | Paisa Live
America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
महाराष्ट्र
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
हेल्थ
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
यूटिलिटी
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget