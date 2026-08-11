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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'

हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'

टीएमसी प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह आरोप लगाए.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 11 Aug 2026 09:15 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हुए कथित हमले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. मंगलवार को उन्होंने कहा कि उनके काफिले पर हुए अटैक के दौरान उनकी कार पर एक पत्थर फेंका गया था, जिसके चलते उनके सीने में अभी भी दर्द हो रहा है. टीएमसी प्रमुख पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह आरोप लगाए.

ममता बनर्जी ने अपने काफिले पर हुए कथित हमले पर कहा,'जनता सब कुछ देख रही है. मैं दो दिन तक किसी से बात नहीं कर पाई. मेरे काफिले पर ईंटों से हमला किया गया. इससे मुझे सीने में दर्द हुआ. गिरफ्तारियां करना पुलिस का काम है. आज भी पुलिस हमारे टीएमसी भवन में आई और लोगों को प्रताड़ित किया. हम ऐसा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं.'

क्या बोलीं ममता बनर्जी?

बनर्जी ने आगे कहा कि वह शारीरिक अस्वस्थता के चलते शुरुआत में इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के डिजिटल विंग का समर्थन करने के लिए इसमें भाग लेने का फैसला किया. उन्होंने आगे कहा, 'हमारी गाड़ी पर जो पत्थर फेंका गया, वह बड़ी ईंट थी, उसकी वजह से मेरे सीने में दर्द हो रहा था. आज भी मैं आने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यह कार्यक्रम हमारी आईटी टीम का है, तो हम क्यों न जाएं? इसीलिए हम आए हैं.'

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9 अगस्त की है घटना

घटना रविवार (9 अगस्त) की है, जब बनर्जी उत्तर 24 परगना में एक दिवंगत टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं. उनके साथ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन भी थीं, जब उनके काफिले को कथित तौर पर रोका गया और उस पर पत्थर फेंके गए. उनके साथ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन भी थीं, जब उनके काफिले को कथित तौर पर रोका गया और उस पर पत्थर फेंके गए.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE
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