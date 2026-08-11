पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान

Portugal Cricket Team Australian Captain: 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए होने वाले क्वालीफायर मैचों के लिए पुर्तागल टीम का एलान हो गया है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मोइसेस हेनरिक्स (Moises Henriques) को टीम की कमान सौंपी गई है. यह पहला मौका होगा कि जब 39 साल के हेनरिक्स पुर्तगाल की कप्तानी करते नजर आएंगे.

पिछले महीने मोइसेस हेनरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था, लेकिन विदेशी क्रिकेट खेलना जारी रखा था. अब सोमवार को हुए स्क्वॉड के एलान में हेनरिक्स को पुर्तगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके मोइसेस का जन्म पुर्तगाल के फंचाल शहर में हुआ था. लेकिन उनके बचपन में ही परिवार ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था. ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. न्यू साउथ वेल्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेला और शानदार प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह हासिल की. तीनों फॉर्मेट मिलाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 44 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले.

टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में पुर्तगाल का शेड्यूल

आईसीसी टी20 रैंकिंग में 37वें पायदान पर मौजूद पुर्तगाल टी20 वर्ल्ड कप यूरोप सब-रीजनल क्वालीफायर के ग्रुप B में इजराइल, जर्मनी, ग्रीस और चेकिया का सामना करेगी. टीम यह मुकाबले 14 से 20 अगस्त के बीच खेलेगी. इसके बाद ग्रुप विनर 21 अगस्त को फाइनल में ग्रुप A के विनर से खेलेगा.

क्वालीफायर का विजेता स्कॉटलैंड, जर्सी और डेनमार्क के साथ यूरोपियन रीजनल फाइनल में शामिल होगा. उस इवेंट की टॉप दो टीमें ग्लोबल क्वालिफायर के लिए आगे बढ़ेंगी. इन टीमों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2028 टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाना होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि पुर्तगाल की टीम टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए कहां तक पहुंच पाती है.

पुर्तगाल का स्क्वॉड

मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), क्रेग कैचोपा, एडवर्ड फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर डी फ्रीटास, राहुलकुमार हशु, सिराज उल्लाह खादेम, हरदीप खुट्टन, जेरेमी मार्टिंस, धवलकुमार नोरोतम (विकेटकीपर), जॉर्डन नेट्टो, कार्लोस नून्स, सेबेस्टियन डी ओलिवेरा, उपेन शंटू, कैमरून शेकलटन.

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