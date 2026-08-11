ट्रेंडी कपड़ों से जूते-बैग तक, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली के ये बाजार हैं बजट फ्रेंडली

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जनपथ में एथनिक-वेस्टर्न वियर, लाजपत नगर सूट-फ़ुटवियर के लिए।

Delhi Shopping Market: क्या आप या फिर आपके घर में कोई कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हैं, जिसे कॉलेज पहनकर जाने के लिए ट्रेंडी कपड़ों से लेकर जूते, बैग तक की शॉपिंग करनी है? शॉपिंग करने के लिए हर बार मॉल जाकर कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट हैं, जहां आप आपका कम कीमत में स्टाइलिश कपड़े आसानी से मिल सकते हैं.

कमला नगर

कमला नगर मार्केट नॉर्थ कैंपस के पास स्थित है और ये मार्केट कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच काफी फेमस भी है. यहां पर मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े आसानी से मिल जाएंगे. अगर आपको शॉपिंग बजट में करनी है तो यह मार्केट आपके लिए बेस्ट है. इसके लिए आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा.

Solar Panel: 1 और 3 किलोवाट के सोलर पैनल से घर में क्या-क्या चलेगा?

पहाड़गंज मार्केट

कमला नगर मार्केट के अलावा पहाड़गंज मार्केट भी कॉलेज स्टडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. यहां पर आपको यूनिक और फंकी चीजें मिलेंगी. जैसे लेदर बैग, हिप्पी स्टाइल कपड़े, जंक ज्वैलरी. अगर मोलभाव करने में आप तेज हैं तो आपकी शॉपिंग बजट में हो जाएगी.

जनपथ मार्केट

अगर आपको केवल कपड़े नहीं, बल्कि साथ में ज्वैलरी और बैग्स भी खरीदने हैं तो दिल्ली की जनपथ मार्केट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. यहां पर आपका एथनिक, वेस्टर्न कपड़े भी मिल सकते हैं, जिसे आप कॉलेज पहनकर जा सकते हैं. खास बात तो यह है कि यहां पर आपको कम कीमत में स्टाइलिश कपड़ों के ऑप्शन मिलेंगे.

Train News: मेक इन इंडिया का दुनिया में बज रहा डंका, बांग्लादेश पहुंची भारतीय रेलवे की नई रेक

लाजपत नगर

इस मार्केट में शॉपिंग करने लोग दूसरे राज्यों से भी आते हैं. यहां पर आपको सूट, फैब्रिक, फुटवियर और पहनने के लिए आर्टिफिशियल ज्वैलरी भी कम कीमत में मिल सकती है. अगर आपको लाजपत नगर जाना है तो उसके लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपने स्टाइल के हिसाब से इन मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं. जैसे...