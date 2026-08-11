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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेंडी कपड़ों से जूते-बैग तक, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली के ये बाजार हैं बजट फ्रेंडली

ट्रेंडी कपड़ों से जूते-बैग तक, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली के ये बाजार हैं बजट फ्रेंडली

Delhi Shopping Market: कॉलेज जाने के लिए स्टाइलिश कपड़े चाहिए? दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट हैं, जहां आप आपका कम कीमत में बेहतरीन कपड़े मिल सकते हैं. जानिए कौन-कौन सी है मार्केट?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 11 Aug 2026 05:54 PM (IST)
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  • जनपथ में एथनिक-वेस्टर्न वियर, लाजपत नगर सूट-फ़ुटवियर के लिए।

Delhi Shopping Market: क्या आप या फिर आपके घर में कोई कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हैं, जिसे कॉलेज पहनकर जाने के लिए ट्रेंडी कपड़ों से लेकर जूते, बैग तक की शॉपिंग करनी है? शॉपिंग करने के लिए हर बार मॉल जाकर कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट हैं, जहां आप आपका कम कीमत में स्टाइलिश कपड़े आसानी से मिल सकते हैं.

कमला नगर

कमला नगर मार्केट नॉर्थ कैंपस के पास स्थित है और ये मार्केट कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच काफी फेमस भी है. यहां पर मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े आसानी से मिल जाएंगे. अगर आपको शॉपिंग बजट में करनी है तो यह मार्केट आपके लिए बेस्ट है. इसके लिए आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा.

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पहाड़गंज मार्केट

कमला नगर मार्केट के अलावा पहाड़गंज मार्केट भी कॉलेज स्टडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. यहां पर आपको यूनिक और फंकी चीजें मिलेंगी. जैसे लेदर बैग, हिप्पी स्टाइल कपड़े, जंक ज्वैलरी. अगर मोलभाव करने में आप तेज हैं तो आपकी शॉपिंग बजट में हो जाएगी. 

जनपथ मार्केट

अगर आपको केवल कपड़े नहीं, बल्कि साथ में ज्वैलरी और बैग्स भी खरीदने हैं तो दिल्ली की जनपथ मार्केट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. यहां पर आपका एथनिक, वेस्टर्न कपड़े भी मिल सकते हैं, जिसे आप कॉलेज पहनकर जा सकते हैं. खास बात तो यह है कि यहां पर आपको कम कीमत में स्टाइलिश कपड़ों के ऑप्शन मिलेंगे. 

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लाजपत नगर

इस मार्केट में शॉपिंग करने लोग दूसरे राज्यों से भी आते हैं. यहां पर आपको सूट, फैब्रिक, फुटवियर और पहनने के लिए आर्टिफिशियल ज्वैलरी भी कम कीमत में मिल सकती है. अगर आपको लाजपत नगर जाना है तो उसके लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपने स्टाइल के हिसाब से इन मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं. जैसे...

  • एथनिक वियर के लिए लाजपत नगर बेस्ट है.
  • वहीं कॉलेज फैशन के लिए कमला नगर.
  • फंकी एसेसरीज के लिए पहाड़गंज
  • जनपथ में आपको अलग-अलग तरह की कई चीजें मिल सकती है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Shopping Delhi Markets Utility News College Students
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