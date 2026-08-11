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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान-तुर्किए और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब, जानें क्या कहा

पाकिस्तान-तुर्किए और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब, जानें क्या कहा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 09:14 PM (IST)
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Pakistan Saudi and Turkey Defence Pact: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत इस समझौते से देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन कर रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि सरकार इस समझौते के भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है.

रक्षा समझौते पर भारत कर रहा आकलन

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े किसी भी घटनाक्रम को गंभीरता से लेता है और स्थिति के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे. विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और क्षेत्रीय देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ता दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ यह रक्षा समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है.

इस समझौते के बाद भारत के लिए भी इसके संभावित सुरक्षा प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारत की ओर से फिलहाल इस समझौते को लेकर किसी तरह की सीधी आपत्ति या टिप्पणी नहीं की गई है. सरकार का फोकस इसके संभावित प्रभावों के आकलन पर है.

हरसंभव उठाया जाएगा कदम

विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि यदि इस समझौते से भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय स्थिरता पर कोई असर पड़ता है, तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और पाकिस्तान, सऊदी अरब तथा तुर्किये के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के बीच अब भारत की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है. आने वाले दिनों में इस समझौते की प्रकृति और इसके क्षेत्रीय प्रभावों के आधार पर भारत की रणनीति भी साफ हो सकती है.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Mecca Pact Pak Defence Deal
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