ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा? रक्षाबंधन पर रेलवे चला रहा है स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री समय से टिकट बुक करें, स्टेशन जल्दी पहुंचें और सामान का ध्यान रखें।

Rakhsha bandhan Special Train: त्योहार के मौके पर हर कोई अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है. कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की जमकर भीड़ बढ़ने की संभावना है और कई महीने पहले से ही ट्रेनों की सीट भर जाती है. अगर आप भी रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में सीट न होने की वजह से अपना प्लान कैंसिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि लोग त्योहार के मौके पर अपने घर जा सके.

स्पेशल ट्रेनों के अलावा दूसरी ट्रेनों में बढ़ाई जाएंगी सीटें

हमसफर एक्सप्रेस

इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस

संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस

पद्मावट एक्सप्रेस

इन रूट पर चलाई जाएगी ट्रेनें

बरेली और रुड़की के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित होंगी

ट्रेन नंबर 04319 रुड़की से बरेली के बीच चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 04322 बरेली से रुड़की के बीच चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 04321 बरेली से रुड़की के बीच चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 04320 रुड़की से बरेली के बीच चलाई जाएगी.

लखनऊ और हरिद्वार के बीच ट्रेनें संचालित होंगी

ट्रेन नंबर 04330 लखनऊ से हरिद्वार के बीच चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 04329 हरिद्वार से लखनऊ के बीच चलाई जाएगी.

ध्यान दें, इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 22 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक किया जाएगा.

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इस बीच घर जाने वाले यात्री कुछ बातों का ध्यान रखें

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन का समय और स्टेटस चेक कर लें. इसके अलावा इस बीच ट्रेन की सीट जल्दी भर सकती है तो समय रहते टिकट बुक कर लें. सामान्य दिनों के मुकाबले इस बीच स्टेशन पर भीड़ हो सकती है, तो कोशिश करें कि समय से थोड़ा पहले ही स्टेशन पहुंचे. इसके अलावा एक बात का ध्यान जरूर रखें, भीड़ के कारण कीमती सामान खोने और चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है तो अपने सामान का ध्यान दें.

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