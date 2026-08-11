मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशअब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र

अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र

Bhopal Gen Z Protest: प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर समय पर डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो उनकी पूरी मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 11 Aug 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों ने एक बड़े प्रदर्शन की शुरुआत की इस प्रदर्शन में Gen Z ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ और उसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन देखने को मिले हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला था झारखंड में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा इसी बीच अब भोपाल में भी GeN Z का एक नया प्रदर्शन शुरू हो चुका है. 

राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. नर्सिंग छात्र भोपाल स्थित नर्सिंग काउंसिल के बाहर धरने पर बैठे हैं. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा, रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन और डिग्री से जुड़े मामलों में लंबे समय से देरी की जा रही है. इसका सीधा असर उनके भविष्य और करियर पर पड़ रहा है.

6 साल से डिग्री अटकी होने का आरोप

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कई विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया है. छात्रों का दावा है कि कुछ मामलों में 6 साल तक डिग्री अटकी हुई है. इसके चलते वे नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ-साथ आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: एमपी के छतरपुर में महिला ने दो बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, तीनों की मौत

सरकार से जल्द समाधान की मांग

छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर समय पर डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो उनकी पूरी मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है. छात्रों ने सरकार और संबंधित विभाग से लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने की मांग की है.

छात्रों की प्रमुख मांगें

पहली मांग- लंबित डिग्री जल्द जारी हो.
जिन छात्रों की पढ़ाई और जरूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें तत्काल डिग्री उपलब्ध कराई जाए.

दूसरी मांग- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी.
लंबित नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जल्द किए जाएं, ताकि छात्र नौकरी के लिए आवेदन कर सकें.

तीसरी मांग- लंबित परीक्षाएं समय पर हों.
नर्सिंग छात्रों की लंबित परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं और परीक्षा कार्यक्रम में अनावश्यक देरी खत्म की जाए.

चौथी मांग- रिजल्ट जल्द जारी हों.
जिन छात्रों ने परीक्षाएं दे दी हैं, उनके लंबित परिणाम जल्द घोषित किए जाएं.

पांचवीं मांग- स्कॉलरशिप का भुगतान.
छात्रों ने लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने की भी मांग की है.

छठी मांग- मान्यता और संबद्धता का समाधान.
कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता से जुड़े मामलों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि इसका खामियाजा छात्रों को न भुगतना पड़े.

नर्सिंग काउंसिल की भूमिका

मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की जिम्मेदारियों में नर्सिंग संस्थानों की वैधता और नवीनीकरण, ANM और GNM सहित विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं तथा प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है.

छात्रों का कहना है कि इन्हीं प्रक्रियाओं में देरी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी परेशान हैं. उनका आरोप है कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से हर साल नए छात्र भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

नर्सिंग छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर में छात्र अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र करते हुए नायक ने कहा कि हजारों नर्सिंग छात्रों का भविष्य अधर में है.उन्होंने सरकार से नर्सिंग छात्रों की मांगों को तत्काल स्वीकार करने और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की.

बीजेपी ने दिया समाधान का भरोसा

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज भोपाल में छात्रों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को उन्होंने निंदनीय बताया.

भोपाल में नर्सिंग छात्रों के प्रदर्शन के सवाल पर खंडेलवाल ने कहा कि सरकार और संगठन दोनों छात्रों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा.

फिलहाल इन छात्रों को तीन दिन हो चुके है जब वो प्रदर्शन कर रहे है. ऐसे में देखना होगा सरकार उनसे कब तक बातचीत करती है और उनकी समस्या का निराकरण निकालती है.

ये भी पढ़ें: 'बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- 'जिनके बाप ने…'

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Gen Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
मध्य प्रदेश
एमपी के छतरपुर में महिला ने दो बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, तीनों की मौत
एमपी के छतरपुर में महिला ने दो बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, तीनों की मौत
मध्य प्रदेश
इंदौर जेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैदियों ने 1 घंटे में बनाए सवा लाख शिवलिंग
इंदौर जेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैदियों ने 1 घंटे में बनाए सवा लाख शिवलिंग
मध्य प्रदेश
'बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- 'जिनके बाप ने…'
'बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- 'जिनके बाप ने…'
Advertisement

वीडियोज

The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
मध्य प्रदेश
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
इंडिया
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget