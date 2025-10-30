एक्सप्लोरर
अभी कितनी सैलरी वालों का कटता है PF, जानें कितनी लिमिट करने की तैयारी में EPFO?
EPFO अब कर्मचारियों की भागीदारी के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी में है. यह बदलाव EPF और EPS दोनों पर लागू होगा. फिलहाल यह सीमा 15,000 प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 25,000 प्रतिमहीना करने का प्रस्ताव है.
खर्च के बोझ से जूझ रहे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. दरअसल EPFO अब कर्मचारियों की भागीदारी के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी में है.यह बदलाव EPF और EPS दोनों पर लागू होगा. फिलहाल यह सीमा 15,000 रुपये प्रति महीना है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीना करने का प्रस्ताव है.इस बदलाव से एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने की उम्मीद है.
Published at : 30 Oct 2025 09:50 AM (IST)
Tags :EPFO PF Deduction Salary Limit
