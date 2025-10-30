अभी कितनी सैलरी वालों का कटता है PF, जानें कितनी लिमिट करने की तैयारी में EPFO?

वहीं वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम वेतन वाले कर्मचारियों को EPF और EPS में शामिल होना अनिवार्य है. इसके अलावा 15,000 से ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के पास इन योजनाओं से बाहर रहने का ऑप्शन होता है. वहीं नियोक्ताओं पर ऐसे कर्मचारियों को EPF या EPS में शामिल करने की कानूनी बाध्यता नहीं होती है.