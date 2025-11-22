हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीगैस डीलर की मनमानी से हो गए हैं परेशान, यहां कर सकते हैं उसकी शिकायत

गैस डीलर की मनमानी से हो गए हैं परेशान, यहां कर सकते हैं उसकी शिकायत

Gas Agency Dealer Complaint: अगर गैस डीलर ज़्यादा पैसे ले रहा है या समय पर सिलेंडर नहीं दे रहा. तो आप कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Gas Agency Dealer Complaint: अगर गैस डीलर ज़्यादा पैसे ले रहा है या समय पर सिलेंडर नहीं दे रहा. तो आप कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

एक समय था जब लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे. लेकिन अब बात बदल गई है. हर घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है और रोज की जरूरत बन चुका है. दिक्कत तब होती है जब डीलर या डिलीवरी वेंडर अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं.

आज एलपीजी सिलेंडर हर परिवार की जरूरतों में शामिल है. पर कई बार डीलर मनमाने तरीके से एक्सट्रा 20-50 रुपये तक डिलीवरी चार्ज वसूलते हैं. या समय पर सिलेंडर देने में लापरवाही बरतते हैं. जिससे उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं.
अक्सर लोग इन परेशानियों के बाद भी शिकायत कहाँ और कैसे करनी है. यह सही तरीके से नहीं जानते. अब कंपनियां एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए शिकायत और समाधान का सरल तथा सीधा सिस्टम ले आई हैं. अगर डीलर या वेंडर गलत वसूली, खराब व्यवहार या लापरवाही करता है तो आप मिनटों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं
अगर आपका गैस डीलर ओवरचार्जिंग या खराब व्यवहार करता है. तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के सरकारी पोर्टल पर जाना है. उदाहरण के लिए इंडेन कनेक्शन पर सीधी शिकायत Indian Oil Grievance Portal पर दर्ज होती है.
वहां सही कैटेगरी जैसे रीफिल सप्लाई, सिलेंडर क्वालिटी, ओवरचार्जिंग, सर्विस में देरी सिलेक्ट कर सकते हैं. पोर्टल पर कैटेगरी चुनने के बाद आपकी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुँचा दी जाती है. यह कंप्लेंट प्रोसेस पारदर्शी होती है.
जिससे उपभोक्ता खुद देख सकता है शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई. किस अधिकारी तक पहुँची, और समाधान में कितना समय लगेगा. शिकायत दर्ज करने के लिए आपको LPG ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर ID जैसी बेसिक जानकारी भरनी होती है.
शिकायत दर्ज करने के बाद आपको बताना होगा कितने रुपये का ओवरचार्ज हुआ, किस वेंडर ने गलत व्यवहार किया या सिलेंडर देरी से पहुँचा. कंप्लेंट सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे आप शिकायत का स्टेटस अपनी सुविधा के अनुसार ट्रैक कर सकते हैं.
Published at : 22 Nov 2025 10:07 AM (IST)
