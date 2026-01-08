हर महीने 1000 रुपये से कैसे बनेंगे लखपति? जानें पूरा कैलकुलेशन

Investment Tips: आज के समय में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं. लेकिन SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें एक साथ मोटी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती. आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ बड़ा फंड बना सकते हैं.

नौकरीपेशा लोग, छोटे निवेशक और पहली बार निवेश करने वाले लोग SIP को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह आसान है ऑटोमैटिक है और अनुशासन सिखाती है. SIP को लेकर लोगों के मन में आता है कि क्या हर महीने 1000 रुपये निवेश करके सच में लखपति बना जा सकता है? जान लीजिए इसका कैलकुलेशन

1000 रुपये की SIP से 10 लाख कैसे बन सकते हैं?

अक्सर लोगों को लगता है कि छोटी रकम से बड़ा फंड बनाना नामुमकिन है. लेकिन SIP का असली खेल समय और कंपाउंडिंग है. अगर आप हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं और इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो आपका पैसा धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ता है.

शुरुआती सालों में बढ़त कम दिखती है. लेकिन कुछ समय बाद रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है. यही कंपाउंडिंग का कमाल है. यही वजह है कि SIP में जल्दी शुरू करना ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा रकम से ज्यादा. समय जितना लंबा होगा. फंड बनने की रफ्तार उतनी तेज होती जाएगी.

SIP कैलकुलेशन से समझिए पूरा गणित

अगर कोई निवेशक हर महीने 1000 रुपये SIP में लगाता है और उसे औसतन सालाना 12 फीसदी रिटर्न मिलता है, तो करीब 21 साल में उसका फंड 10 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है. इन 21 सालों में वह कुल लगभग 2 लाख 52 हजार रुपये निवेश करेगा. अनुमान के मुताबिक मैच्योरिटी पर रकम करीब 11 लाख 39 हजार रुपये हो सकती है. जिसमें लगभग 8 लाख 87 हजार रुपये सिर्फ रिटर्न होंगे.

वहीं अगर 1 लाख रुपये के टारगेट की बात करें. तो यह करीब 6 साल में पूरा हो सकता है. यानी सिर्फ लगभग 70 हजार रुपये निवेश करके आपका फंड 1 लाख के पार जा सकता है. यही दिखाता है कि असली ताकत पैसों की नहीं, समय की होती है.

बाजार गिरे तो SIP रोकें या जारी रखें?

जब शेयर बाजार गिरता है. तब सबसे ज्यादा घबराहट SIP निवेशकों में दिखती है. लोग सोचने लगते हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए और SIP बंद करने का मन बना लेते हैं. लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है. बाजार गिरने का मतलब है कि अच्छे फंड सस्ते दाम पर मिल रहे हैं. ऐसे समय की गई SIP भविष्य में ज्यादा यूनिट देती है. जो बाजार संभलते ही बड़ा फायदा देती है. SIP का असली फायदा उतार-चढ़ाव में ही छुपा होता है. इसलिए गिरावट डर की नहीं मौके की तरह देखनी चाहिए.

