फोन पानी में भीगते ही ये काम किया, तो समझो गया हाथ से

फोन भीगते ही सबसे बड़ा खतरा उसके अंदरूनी सर्किट को होता है. नमी बैटरी, डिस्प्ले और मदरबोर्ड तक पहुंच सकती है. अगर समय रहते सही तरीका न अपनाया जाए. तो हल्की सी नमी भी फोन को धीरे-धीरे खराब कर देती है. इसलिए फोन भीगने के बाद क्या करना है. यह जानना उतना ही जरूरी है.