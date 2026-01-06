हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ठंडी में बाइक और स्कूटर स्टार्ट करने में आती है दिक्कत, ये रहा समाधान

ठंडी में बाइक और स्कूटर स्टार्ट करने में आती है दिक्कत, ये रहा समाधान

Winter Tips: सर्दियों में बाइक और स्कूटर स्टार्ट न होना आम परेशानी है. लेकिन सही तरीका अपनाकर आप रोज-रोज होने वाली इस दिक्कत से आसानी से बच सकते हैं. जान लें काम की बातें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Winter Tips: सर्दियों में बाइक और स्कूटर स्टार्ट न होना आम परेशानी है. लेकिन सही तरीका अपनाकर आप रोज-रोज होने वाली इस दिक्कत से आसानी से बच सकते हैं. जान लें काम की बातें.

कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी सुबह बाइक और स्कूटर चालकों को होती है. ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या कोई जरूरी काम, और वहीं गाड़ी स्टार्ट न हो तो पूरा मूड खराब हो जाता है. बार बार सेल्फ दबाना, कई किक मारना और फिर भी इंजन का रिस्पॉन्स न मिलना प्राॅब्लम बन जाती है.

सर्दियों में बाइक और स्कूटर दोनों के इंजन पर ठंड का सीधा असर पड़ता है. कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है. जिससे इंजन के अंदर की मूवमेंट स्लो हो जाती है. इसी वजह से सुबह के समय गाड़ी स्टार्ट करते वक्त इंजन पर ज्यादा लोड पड़ता है और स्टार्टिंग में देरी होती है.
सर्दियों में बाइक और स्कूटर दोनों के इंजन पर ठंड का सीधा असर पड़ता है. कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है. जिससे इंजन के अंदर की मूवमेंट स्लो हो जाती है. इसी वजह से सुबह के समय गाड़ी स्टार्ट करते वक्त इंजन पर ज्यादा लोड पड़ता है और स्टार्टिंग में देरी होती है.
अगर आपकी बाइक या स्कूटर ठंड में आसानी से स्टार्ट नहीं हो रही तो चोक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है. स्टार्ट करने से पहले इग्निशन ऑन करें और चोक लीवर को एक्टिव करें. ठंड में चोक इंजन तक ज्यादा फ्यूल भेजता है. जिससे फ्यूल सही तरह से जलता है और इंजन जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है.
अगर आपकी बाइक या स्कूटर ठंड में आसानी से स्टार्ट नहीं हो रही तो चोक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है. स्टार्ट करने से पहले इग्निशन ऑन करें और चोक लीवर को एक्टिव करें. ठंड में चोक इंजन तक ज्यादा फ्यूल भेजता है. जिससे फ्यूल सही तरह से जलता है और इंजन जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है.
Published at : 06 Jan 2026 05:34 PM (IST)
