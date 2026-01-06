ठंडी में बाइक और स्कूटर स्टार्ट करने में आती है दिक्कत, ये रहा समाधान

अगर आपकी बाइक या स्कूटर ठंड में आसानी से स्टार्ट नहीं हो रही तो चोक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है. स्टार्ट करने से पहले इग्निशन ऑन करें और चोक लीवर को एक्टिव करें. ठंड में चोक इंजन तक ज्यादा फ्यूल भेजता है. जिससे फ्यूल सही तरह से जलता है और इंजन जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है.