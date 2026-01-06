एक्सप्लोरर
बैंक में आपके नाम पर तो नहीं पड़ा है अनक्लेम्ड पैसा, ऐसे कर सकते हैं चेक?
UDGAM Portal: क्या आपने कभी चेक किया कि किसी पुराने बैंक अकाउंट में आपका पैसा तो नहीं पड़ा है? अब इसे जानने का आसान तरीका है. समय रहते जांच करें कहीं आपका हक छूट न जाए.
अक्सर लोग पुराने बैंक अकाउंट को समय के साथ भूल जाते हैं. कभी नौकरी बदली, कभी शहर बदला, कभी नया अकाउंट खुल गया और पुराना छूट गया. लेकिन जो पैसा उस खाते में था. वह वहीं सेफ रहता है. अब RBI ऐसे ही भूले हुए खातों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है.
Published at : 06 Jan 2026 03:19 PM (IST)
Bank Utility News UDGAM
