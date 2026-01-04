आयुष्मान कार्ड के नियम बदले, अगर नहीं किया ये जरूरी काम तो फ्री इलाज पर लग सकता है ब्रेक

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने नए नियम तय कर दिए हैं. अब आयुष्मान कार्ड के लिए आधार आधारित e-KYC जरूरी होगी. बिना e-KYC के न तो नया कार्ड बनेगा और न ही पुराने कार्ड पर इलाज की गारंटी रहेगी. यानी जिनका रिकॉर्ड अधूरा है उनका फ्री इलाज रुक सकता है.