बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं दोबारा शुरू होने जा रही हैं. बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस इस महीने के अंत से ढाका से कराची के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें 29 जनवरी से शुरू होंगी. शुरुआती चरण में ये फ्लाइट्स हफ्ते में दो दिन गुरुवार और शनिवार संचालित की जाएंगी. ढाका से विमान रात 8 बजे उड़ान भरेगा और कराची रात 11 बजे पहुंचेगा. वहीं वापसी की फ्लाइट कराची से रात 12 बजे रवाना होकर सुबह 4:20 बजे ढाका पहुंचेगी.

एक दशक बाद बहाल हो रहा हवाई संपर्क

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें पिछले एक दशक से बंद थीं. दोनों देशों के बीच आखिरी बार 2012 में डायरेक्ट फ्लाइट्स चली थीं. अब नियामक एजेंसियों के बीच कई महीनों की बातचीत के बाद इस रूट को फिर से खोला जा रहा है.

क्या भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरेगी फ्लाइट?

फिलहाल यह साफ नहीं है कि ढाका से कराची जाने वाली फ्लाइट भारत के हवाई क्षेत्र का उपयोग करेगी या नहीं. सबसे छोटा रास्ता भारत के ऊपर से होकर जाता है, लेकिन इसके लिए नई दिल्ली से ओवरफ्लाइट की अनुमति जरूरी होगी. इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रक्षा सहयोग की ओर बढ़ते कदम

हवाई सेवाओं के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी तेज होता दिख रहा है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की पेशकश की है. यह मल्टी-रोल फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है.

JF-17 सौदे पर हुई अहम बातचीत

पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के बीच इस संभावित सौदे को लेकर बातचीत हुई है. चर्चा में प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

शेख हसीना सरकार के बाद बदले समीकरण

अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला है. इसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार हुआ है.

पाकिस्तान की ओर से ट्रेनर विमान की पेशकश

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुश्शाक ट्रेनर विमान की तेज डिलीवरी और दीर्घकालिक प्रशिक्षण सहयोग का भी भरोसा दिया है. इससे दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत होने की संभावना है.

दक्षिण एशिया में बदलता भू-राजनीतिक संतुलन

ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती नजदीकी को दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकता है.

