टेंशन दे रही होम लोन की EMI, इन 5 स्मार्ट टिप्स से बोझ करें कम

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीटेंशन दे रही होम लोन की EMI, इन 5 स्मार्ट टिप्स से बोझ करें कम

Home Loan Tips: होम लोन की EMI अगर भारी लगने लगी है, तो कुछ स्मार्ट फैसलों से बोझ कम किया जा सकता है. सही प्लानिंग और छोटे बदलाव बड़ी राहत दे सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Jan 2026 10:04 AM (IST)
होम लोन की EMI हर महीने बजट बिगाड़ देती है. सैलरी आते ही सबसे पहले EMI कटती है और बाकी खर्च उसी में एडजस्ट होते हैं. अगर किस्त भारी लगने लगी है. तो घबराने की जरूरत नहीं. कुछ स्मार्ट फैसले EMI का बोझ हल्का कर सकते हैं और फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं.

होम लोन की ईएमआई हल्की करने के लिए आप अपने लोन को रीफाइनेंस या बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं. अगर किसी दूसरे बैंक में कम ब्याज दर मिल रही है. तो वहां लोन शिफ्ट करने से EMI तुरंत घट सकती है. थोड़ा पेपरवर्क होगाय लेकिन लॉन्ग टर्म में हजारों रुपये की बचत होगी है.
इसके अलावा आप अपने होम लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हैं. अगर आपकी EMI बहुत भारी है. तो बैंक से टेन्योर बढ़ाने की बात करें. इससे हर महीने की किस्त कम हो जाएगी. हालांकि कुल ब्याज बढ़ेगा लेकिन मंथली प्रेशर काफी हद तक कम हो जाता है.
