टेंशन दे रही होम लोन की EMI, इन 5 स्मार्ट टिप्स से बोझ करें कम

होम लोन की ईएमआई हल्की करने के लिए आप अपने लोन को रीफाइनेंस या बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं. अगर किसी दूसरे बैंक में कम ब्याज दर मिल रही है. तो वहां लोन शिफ्ट करने से EMI तुरंत घट सकती है. थोड़ा पेपरवर्क होगाय लेकिन लॉन्ग टर्म में हजारों रुपये की बचत होगी है.