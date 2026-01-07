हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?

इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?

Debit Card Safety Tips: डेबिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. लेकिन कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल भारी नुकसान करा सकता है. एक छोटी सी गलती आपका अकाउंट मिनटों में खाली कर सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Jan 2026 12:21 PM (IST)
Debit Card Safety Tips: डेबिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. लेकिन कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल भारी नुकसान करा सकता है. एक छोटी सी गलती आपका अकाउंट मिनटों में खाली कर सकती है.

डेबिट कार्ड आज हमारी जेब का सबसे आसान हथियार बन चुका है. लेकिन यही आसानी कई बार भारी नुकसान की वजह भी बन जाती है. एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली करवा सकती है. इसलिए जरूरी है जानना कि किन जगहों पर डेबिट कार्ड निकालना सीधा खतरे को न्योता देना है.

डेबिट कार्ड के जरिए आजकल लोगों को खूब ठगा जा रहा है. उनके बैंक अकाउंट को खाली किया जा रहा है. तो यही वजह है कि कुछ खास चुनिंदा जगहों पर आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. बल्कि वहां आपको कैश इस्तेमाल करना चाहिए.
डेबिट कार्ड के जरिए आजकल लोगों को खूब ठगा जा रहा है. उनके बैंक अकाउंट को खाली किया जा रहा है. तो यही वजह है कि कुछ खास चुनिंदा जगहों पर आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. बल्कि वहां आपको कैश इस्तेमाल करना चाहिए.
पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन कार्ड स्किमर लगाने की सबसे पसंदीदा जगह होते हैं. यह मशीनें अक्सर स्टाफ की नजर से दूर रहती हैं. अपराधी असली कार्ड रीडर के ऊपर नकली डिवाइस लगा देते हैं. जो आपका कार्ड डेटा और पिन चुरा लेती हैं. पिन मिलते ही अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है.
पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन कार्ड स्किमर लगाने की सबसे पसंदीदा जगह होते हैं. यह मशीनें अक्सर स्टाफ की नजर से दूर रहती हैं. अपराधी असली कार्ड रीडर के ऊपर नकली डिवाइस लगा देते हैं. जो आपका कार्ड डेटा और पिन चुरा लेती हैं. पिन मिलते ही अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है.
Published at : 07 Jan 2026 12:21 PM (IST)
