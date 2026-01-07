इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?

पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन कार्ड स्किमर लगाने की सबसे पसंदीदा जगह होते हैं. यह मशीनें अक्सर स्टाफ की नजर से दूर रहती हैं. अपराधी असली कार्ड रीडर के ऊपर नकली डिवाइस लगा देते हैं. जो आपका कार्ड डेटा और पिन चुरा लेती हैं. पिन मिलते ही अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है.