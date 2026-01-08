एक्सप्लोरर
उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?
अक्सर लोग सुबह अंडे उबाल लेते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें रात तक या अगले दिन खाया जा सकता है या नहीं, अगर अंडे सही तरीके से स्टोर न किए जाएं, तो अंडे जल्दी खराब हो सकते हैं.
अंडा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर प्रोटीन होता है और यह वजन घटाने से लेकर मसल्स बनाने तक में मदद करता है. खासकर उबले अंडे सुबह के नाश्ते या ऑफिस टिफिन के लिए सबसे आसान ऑप्शन होते हैं. लेकिन अक्सर लोग सुबह अंडे उबाल लेते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें रात तक या अगले दिन खाया जा सकता है या नहीं, अगर अंडे सही तरीके से स्टोर न किए जाएं, तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं और सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उबले अंडों को कितने दिन तक खाया जा सकता है और उन्हें खराब होने से कैसे बचाएं.
