उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थउबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?

अक्सर लोग सुबह अंडे उबाल लेते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें रात तक या अगले दिन खाया जा सकता है या नहीं, अगर अंडे सही तरीके से स्टोर न किए जाएं, तो अंडे जल्दी खराब हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jan 2026 09:03 AM (IST)
अंडा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर प्रोटीन होता है और यह वजन घटाने से लेकर मसल्स बनाने तक में मदद करता है. खासकर उबले अंडे सुबह के नाश्ते या ऑफिस टिफिन के लिए सबसे आसान ऑप्शन होते हैं. लेकिन अक्सर लोग सुबह अंडे उबाल लेते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें रात तक या अगले दिन खाया जा सकता है या नहीं, अगर अंडे सही तरीके से स्टोर न किए जाएं, तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं और सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उबले अंडों को कितने दिन तक खाया जा सकता है और उन्हें खराब होने से कैसे बचाएं.

अगर अंडे अच्छे से उबले हुए हैं और फ्रिज में रखे गए हैं, तो वे 7 दिनों तक खाने लायक रह सकते हैं. चाहे अंडे छिलके के साथ हों या छिलके उतरे हुए, दोनों ही हालत में यह नियम लागू होता है. हालांकि, टेस्ट और पोषण के हिसाब से बेहतर यही है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंडे खा लिए जाएं. ध्यान रखें कि हाफ बॉयल या नरम उबले अंडे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहते, इसलिए उन्हें उसी दिन या अगले दिन ही खा लेना चाहिए.
उबले अंडों को ज्यादा देर तक बाहर रखना सबसे बड़ी गलती होती है. अंडे उबलने के बाद उन्हें तुरंत ठंडे पानी में डाल दें, ताकि वे जल्दी ठंडे हो जाएं. इसके बाद 2 घंटे के अंदर-अंदर फ्रिज में रखना जरूरी है. अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है, तो 1 घंटे के अंदर ही अंडे फ्रिज में रख दें. फ्रिज का तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए, तभी बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं.
Published at : 08 Jan 2026 09:03 AM (IST)
