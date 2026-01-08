उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?

अगर अंडे अच्छे से उबले हुए हैं और फ्रिज में रखे गए हैं, तो वे 7 दिनों तक खाने लायक रह सकते हैं. चाहे अंडे छिलके के साथ हों या छिलके उतरे हुए, दोनों ही हालत में यह नियम लागू होता है. हालांकि, टेस्ट और पोषण के हिसाब से बेहतर यही है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंडे खा लिए जाएं. ध्यान रखें कि हाफ बॉयल या नरम उबले अंडे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहते, इसलिए उन्हें उसी दिन या अगले दिन ही खा लेना चाहिए.