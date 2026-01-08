अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? खुद कही ये बात

अविका गौर को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो मां बनने वाली है. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता. लेकिन, उनके फैंस तो यही कयास लगा रहे हैं. क्योंकि, अविका और उनके पति मिलिंद चंदवानी ने बात ही कुछ ऐसी कर दी है कि फैंस के लिए इस तरह की बातें करना लाजिमी है कि कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है.

पिछले साल ही अविका ने टीवी पर पूरी दुनिया के सामने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग शादी की थी. अब प्रेग्नेंसी की अहवाहों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. अपने लेटेस्ट व्लॉग में अविका ने कहा कि 2026 में उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है. 2025 उनके लिए नई शुरुआतों से भरा शानदार साल रहा.

मिलिंद ने कहा- नहीं किया था प्लान

एक्ट्रेस ने कहा कि नया साल भी उनके लिए कुछ बेहतर लेकर आएगा जिसके लिए दोनों काफी एक्साइटेड हैं. मिलिंद ने इस बारे में बात करते हुए कहा-ये ऐसा बदलाव है, जिसकी हमने न तो कल्पना की थी और न ही प्लान किया था.हमने कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा था.

लेकिन ये बदलाव बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है. अविका ने जब उनसे पूछा कि क्या वो नर्वस हैं, तो मिलिंद ने कहा कि वो खुश और उत्साहित हैं, लेकिन थोड़े से नर्वस भी हैं. मिलिंद ने आगे कहा कि जिंदगी में थोड़ा नर्वस होना तो जरूरी है. अविका ने प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही अपने यूट्यूबर पर खुशखबरी को शेयर करेंगी.

अविका और मिलिंद के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस लगातार यही कयास लगा रहे हैं कि शायद कपल को अपने पहले बच्चे का इंतजार है. यहां तक कि सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके व्ल़ॉग के कॉमेंट सेक्शन में बेबी आने वाला है. आपको बता दें कि मिलिंद और अविका ने रिएलिटी शो पति पत्नी और पंगा में ग्रैंड वेडिंग की थी.

