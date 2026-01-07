चांदी हुई महंगी तो ट्रेंड में आई यह सफेद चीज, कैसे करें असली-नकली की पहचान?

जर्मन सिल्वर में असली चांदी बिल्कुल नहीं होती है. यह एक मिश्रधातु (Alloy) है, जो लगभग 60 प्रतिशत तांबा, 20 प्रतिशत जस्ता और 20 प्रतिशत निकल बनी होती है. इसका रंग चांदी जैसा सफेद और चमकदार होता है, इसलिए लोग इसे अक्सर असली चांदी समझ लेते हैं.19वीं सदी में जर्मनी के कारीगरों ने इसे चांदी के सस्ते ऑप्शन के रूप में बनाया था, तभी से इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ गया.