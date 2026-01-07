एक्सप्लोरर
चांदी हुई महंगी तो ट्रेंड में आई यह सफेद चीज, कैसे करें असली-नकली की पहचान?
ऐसे में लोग अब चांदी जैसी दिखने वाली, लेकिन सस्ती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक जर्मन सिल्वर, है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. देखने में यह बिल्कुल चांदी जैसी लगती है.
चांदी को भारत में हमेशा से शुभ, पवित्र और कीमती माना गया है.पूजा-पाठ, शादी-ब्याह, गहने, बर्तन और सजावट हर जगह चांदी का खास महत्व है. लेकिन बीते कुछ समय में चांदी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के लिए इसे खरीदना आसान नहीं रहा. ऐसे में लोग अब चांदी जैसी दिखने वाली, लेकिन सस्ती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक जर्मन सिल्वर, है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. देखने में यह बिल्कुल चांदी जैसी लगती है, लेकिन असलियत में दोनों अलग-अलग हैं. तो आइए जानते हैं कि जर्मन सिल्वर क्या है, यह क्यों ट्रेंड हो रही है और असली-नकली चांदी की पहचान कैसे करें.
