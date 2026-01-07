हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीचांदी हुई महंगी तो ट्रेंड में आई यह सफेद चीज, कैसे करें असली-नकली की पहचान?

चांदी हुई महंगी तो ट्रेंड में आई यह सफेद चीज, कैसे करें असली-नकली की पहचान?

ऐसे में लोग अब चांदी जैसी दिखने वाली, लेकिन सस्ती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक जर्मन सिल्वर, है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. देखने में यह बिल्कुल चांदी जैसी लगती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Jan 2026 08:57 AM (IST)
ऐसे में लोग अब चांदी जैसी दिखने वाली, लेकिन सस्ती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक जर्मन सिल्वर, है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. देखने में यह बिल्कुल चांदी जैसी लगती है.

चांदी को भारत में हमेशा से शुभ, पवित्र और कीमती माना गया है.पूजा-पाठ, शादी-ब्याह, गहने, बर्तन और सजावट हर जगह चांदी का खास महत्व है. लेकिन बीते कुछ समय में चांदी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के लिए इसे खरीदना आसान नहीं रहा. ऐसे में लोग अब चांदी जैसी दिखने वाली, लेकिन सस्ती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक जर्मन सिल्वर, है जो आजकल काफी ट्रेंड में है. देखने में यह बिल्कुल चांदी जैसी लगती है, लेकिन असलियत में दोनों अलग-अलग हैं. तो आइए जानते हैं कि जर्मन सिल्वर क्या है, यह क्यों ट्रेंड हो रही है और असली-नकली चांदी की पहचान कैसे करें.

1/6
जर्मन सिल्वर में असली चांदी बिल्कुल नहीं होती है. यह एक मिश्रधातु (Alloy) है, जो लगभग 60 प्रतिशत तांबा, 20 प्रतिशत जस्ता और 20 प्रतिशत निकल बनी होती है. इसका रंग चांदी जैसा सफेद और चमकदार होता है, इसलिए लोग इसे अक्सर असली चांदी समझ लेते हैं.19वीं सदी में जर्मनी के कारीगरों ने इसे चांदी के सस्ते ऑप्शन के रूप में बनाया था, तभी से इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ गया.
जर्मन सिल्वर में असली चांदी बिल्कुल नहीं होती है. यह एक मिश्रधातु (Alloy) है, जो लगभग 60 प्रतिशत तांबा, 20 प्रतिशत जस्ता और 20 प्रतिशत निकल बनी होती है. इसका रंग चांदी जैसा सफेद और चमकदार होता है, इसलिए लोग इसे अक्सर असली चांदी समझ लेते हैं.19वीं सदी में जर्मनी के कारीगरों ने इसे चांदी के सस्ते ऑप्शन के रूप में बनाया था, तभी से इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ गया.
2/6
असली चांदी को आमतौर पर स्टर्लिंग सिल्वर कहा जाता है. इसमें 92.5 प्रतिशत शुद्ध चांदी होती है. बाकी 7.5 प्रतिशत तांबा या दूसरी धातु मिलाई जाती है. इस पर अक्सर 925 की मुहर लगी होती है. असली चांदी बहुत चमकदार होती है, मुलायम होती है, एलर्जी नहीं करती और कीमती धातु मानी जाती है. लेकिन यही वजह है कि यह महंगी भी होती है.
असली चांदी को आमतौर पर स्टर्लिंग सिल्वर कहा जाता है. इसमें 92.5 प्रतिशत शुद्ध चांदी होती है. बाकी 7.5 प्रतिशत तांबा या दूसरी धातु मिलाई जाती है. इस पर अक्सर 925 की मुहर लगी होती है. असली चांदी बहुत चमकदार होती है, मुलायम होती है, एलर्जी नहीं करती और कीमती धातु मानी जाती है. लेकिन यही वजह है कि यह महंगी भी होती है.
Published at : 07 Jan 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Silver Silver Price German Silver German Silver Jewelry

यूटिलिटी फोटो गैलरी

इंडिया
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
