वेनेजुएला में इस जगह बार-बार क्यों गिरती है बिजली? 1 मिनट में कम से कम 28 बार होता है ऐसा

भले ही सांइस ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह है जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है. ऐसी ही एक जगह वेनेजुएला में है. जहां आसमान में बिजली चमकना कभी बंद नहीं होता है. यहां वर्षों से हर रात बिजली कड़कती है और यह नजारा इतना नियमित है कि इसे दुनिया के सबसे अनोखी प्राकृतिक घटनाओं में गिना जाता है. इस रहस्यमयी घटना को कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहा जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में कौन सी जगह बार-बार बिजली गिरती है और 1 मिनट में कम से कम 28 बार ऐसा क्यों होता है.

वेनेजुएला में कौन सी जगह बार-बार गिरती है बिजली?

वेनेजुएला में बार-बार बिजली गिरने वाली जगह जुलिया राज्य में स्थित मैराकाइबो झील के पास है. यहीं पर कैटाटुम्बो नदी आकर झील में मिलती है. वहीं इसी संगम में हर साल लगातार तूफान आते हैं और बिजली गिरने की घटनाएं होती रहती है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस इलाके में साल के करीब 260 दिन भारी तूफानी हालात बने रहते हैं, जो इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाते हैं. वहीं कैटाटुम्बो लाइटनिंग की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी तीव्रता होती ह. दरअसल यहां एक मिनट में औसतन 28 बार बिजली चमकती है. खासतौर पर रात के समय आसमान पूरी तरह रोशनी से भर जाता है. बिजली की यह चमक इतनी तेज होती है कि इसे करीब 400 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है.

गिनीज बुक में दर्ज है नाम

लगातार और लंबे समय तक बिजली गिरने की वजह से मैराकाइबो झील का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है. यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह मानी जाती है जहां लगभग पूरे साल बिजली और तूफान आते रहते हैं. भले ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बिजली गिरती हो लेकिन कैटाटुम्बो की तुलना में उनकी तीव्रता बहुत कम मानी जाती है.

क्यों नहीं सुलझ पाया अब तक यह रहस्य?

वेनेजुएला में बार-बार बिजली गिरने वाले रहस्य को समझने की कोशिश सबसे पहले 1960 के दशक में की गई थी. शुरुआती रिसर्च में अनुमान लगाया गया था कि जमीन के नीचे मौजूद खनिज और चट्टानों में मौजूद तत्व बिजली को आकर्षित कर रहे हैं. बाद में एक और रिसर्च में इस इलाके में मीथेन गैस की अधिकता को वजह बताया गया. हालांकि इनमें से कोई भी कारण पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है. यही वजह है कि आज भी वैज्ञानिक यह साफ तौर पर नहीं बता पाए हैं कि यहां बिजली इतनी लगातार क्यों गिरती है.

