होम लोन लेने वाले की मौत हो गई तो किसे भरना होगा पूरा कर्जा, क्या मकान पर कब्जा कर सकते हैं बैंक वाले?

अगर को-एप्लिकेंट लोन चुकाने में सक्षम नहीं होता. तो बैंक गारंटर से संपर्क करता है. गारंटर ने दस्तावेजों में यह जिम्मेदारी ली होती है कि जरूरत पड़ने पर वह भुगतान करेगा. अगर गारंटर भी नहीं चुका पाता तब बैंक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों जैसे पत्नी, बच्चे या माता-पिता से संपर्क करता है.