हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल

कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल

भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मुकाबले सिर्फ रोमांच के लिए नहीं, बल्कि बड़े विवादों के लिए भी जाने जाते हैं.2015 के एक ODI मैच में रन लेते वक्त एमएस धोनी ने मुस्तफिजुर रहमान को जोर से कंधा मार दिया था

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Jan 2026 07:55 AM (IST)
भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मुकाबले सिर्फ रोमांच के लिए ही नहीं, बल्कि विवादों के लिए भी जाने जाते हैं. बीते कुछ सालों में दोनों टीमों के बीच मैदान पर और मैदान के बाहर कई ऐसे मौके आए, जिन्होंने खेल से ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. हाल के हालात में जब दोनों देशों के रिश्तों में विवाद गहराता दिख रहा है, पुराने कुछ विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. आइए जानते हैं भारत-बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के पांच सबसे बड़े बवाल.

1. 2015 वर्ल्ड कप का ‘नो बॉल’ विवाद

2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रोहित शर्मा 90 रन पर खेल रहे थे, तभी एक फुल टॉस गेंद पर कैच आउट हुए. अंपायर ने इसे कमर से ऊपर की नो बॉल मानते हुए रोहित को नॉट आउट दिया. बाद में रीप्ले में फैसला गलत साबित हुआ. रोहित ने जीवनदान का फायदा उठाया और 137 रन ठोक दिए. भारत ने मैच जीत लिया, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और फैन्स इस फैसले से बेहद नाराज रहे. यहीं नहीं ICC के अध्यक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई थी.

2. धोनी का सिर कटा हुआ पोस्टर

2016 एशिया कप से पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, जिसमें बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद को एमएस धोनी का कटा हुआ सिर पकड़े दिखाया गया था. यह फोटोशॉप्ड तस्वीर थी, लेकिन भारतीय फैन्स ने इसे अपमानजनक बताया. इस पोस्टर ने दोनों देशों के फैंस के बीच तनाव को और बढ़ा दिया. इससे पहले एक बांग्लादेशी अखबार ने भी शर्मनाक हरकत करते हुए भारतीय खिलाड़ियों के आधे सिर मुंडवाए वाली तस्वीर निकाली, जो की  फोटोशॉप की गई थी.

3. विराट कोहली पर ‘फेक फील्डिंग’ का आरोप

2022 टी20 वर्ल्ड कप में भारत-बांग्लादेश मुकाबले के दौरान विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगा. जब बांग्लादेशी बल्लेबाज रन ले रहे थे, तभी कोहली ने ऐसा इशार किया मानो वो गेंद फेंक रहे हैं. हालांकि हकीकत में गेंद उनके पास नहीं थी. अंपायरों ने इसे नियमों के खिलाफ नहीं माना. भारत ने मैच जीत लिया, लेकिन बांग्लादेश के विकेटकीपर नरुल हसन ने इस फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई.

4. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 की हाथापाई

2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराकर खिताब जीता. जीत के बाद जश्न इतना उग्र हो गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. मैदान पर धक्का-मुक्की और बहस हुई. आईसीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों टीमों के कई खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया.

5. जब धोनी का सब्र टूटा

2015 के एक वनडे मैच में रन लेते वक्त एमएस धोनी और मुस्तफिजुर रहमान की टक्कर हो गई. आरोप था कि मुस्तफिजुर बार-बार बल्लेबाजों के रन लेते समय उनके रास्ते में आ रहे. जब धोनी रन ले रहे थे तब भी उन्होंने ऐसा ही किया. उसके बाद उन्हें हटाने के लिए गुस्से में धोनी ने उन्हें अपना कंधा मार दिया. इस घटना के बाद आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया. 

Published at : 08 Jan 2026 07:55 AM (IST)
Cricket Match VIRAT KOHLI IND Vs BAN MS DHONI
