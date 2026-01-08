एक्सप्लोरर
10 हजार वाला PUCC का चालान कितने में होगा सैटल? जानें लोक अदालत के नियम
दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जनवरी 2026 को किया जाएगा. यह लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में लगेगी. इसमें पुराने और बचे ट्रैफिक ई चालानों की सुनवाई की जाएगी.
भारत में हर दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के हजारों चालान काटे जाते हैं. कई लोग चालाट कटने पर मौके पर ही जुर्माना भर देते हैं, जबकि कई चालान सीधे कोर्ट भेज दिए जाते हैं. ऐसे में अगर आपकी गाड़ी पर पुराना ट्रैफिक ई चालान बचा हुआ है और आप उसे कम जुर्माने में भरना चाहते हैं तो अब आपके पास मौका है. दरअसल दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जहां पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा. हालांकि सभी चालानों पर राहत नहीं मिलेगी. खासतौर पर PUC से जुड़े मामलों में अब सख्ती बरती जा रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 10 हजार वाला PUCC का चालान कितने में सैटल होगा और लोक अदालत के नियम क्या है.
1/8
2/8
Published at : 08 Jan 2026 08:02 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
होम लोन लेने वाले की मौत हो गई तो किसे भरना होगा पूरा कर्जा, क्या मकान पर कब्जा कर सकते हैं बैंक वाले?
यूटिलिटी
6 Photos
इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion