कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई

इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो बिजनेस भी कर रही हैं. दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और कृति सेनन सहित कई एक्ट्रेस ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचती हैं. एक्ट्रेस पारुल गुलाटी भी अपना बिजनेस चलाती है. पारुल गुलाटी जाना-पहचाना नाम हैं.

वो जल्द ही कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में नजर आने वाली हैं. आइए जानते हैं पारुल के बिजनेस के बारे में.

पारुल गुलाटी का बिजनेस

पारुल गुलाटी ने 2017 में अपनी कंपनी निश हेयर शुरू की थी. उन्होंने ये बिजनेस सिर्फ 30 हजार में शुरू किया था. उनका ये बिजनेस तब से अब तक काफी ग्रो किया है. वो हेयर एक्सटेंशन, हेयर टॉपर और विग बेचती हैं. पारुल का या ब्रांड काफी पॉपुलर है.

2023 में वो शार्क टैंक इंडिया 2 में नजर आई थीं. इस दौरान की उनकी पिच काफी वायरल हुई थी. उस वक्त पारुल ने कहा था आने वाले साल में वो 5 करोड़ रुपये के प्रोडक्ट बेचेंगी. शार्क पारुल के कॉन्फिडेंस और प्रोडक्ट से काफी इंप्रेस हुए थे.

industry tracker Traxcn की रिपोर्ट के मुताबिक, पारुल की कंपनी निश हेयर की वर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है. निश हेयर के अलावा पारुल ने गोवा में होस्टल भी शुरू किया है. इसका नाम मालकिन होस्टल रखा है. ये होस्टल जुलाई महीने में शुरू हुआ था.

पारुल गुलाटी की एक्टिंग जर्नी

पारुल के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने 2009 में डेब्यू किया था. वो शो ये प्यार ना होगा कम में नजर आई थीं. इस शो में यामी गौतम और गौरव खन्ना लीड रोल में थे. इसके बाद वो द रायकर, Your Honour, गर्ल्स होस्टल जैसे शोज में दिखीं. अब वो फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में दिखेंगी. इस फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल में हैं. त्रिधा चौधरी, आयशा खान, मनजोत सिंह जैसे स्टार्स हैं. फिल्म वो कपिल की पत्नी के रोल में हैं.