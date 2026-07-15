Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डिजिटल टिकट QR कोड के रूप में ऐप में सुरक्षित रहेगा।

Online Platform Ticket Booking: कई लोग अक्सर अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को ट्रेन में बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं. इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए उन्हें काउंटर पर लाइन में लगना पड़ेगा. इसमें उनका काफी समय भी लग जाता है. इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस प्रोसेस को आसान कर दिया है.

अब रेलवे के नए RailOne सुपर ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही अपने मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगी, जिनका रेलवे स्टेशन पर आना-जाना लगा रहता है.

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कैसे करें प्लेटफॉर्म टिकट बुक?

इसके लिए सबसे पहले RailOne ऐप को डाउनलोड करें.

इसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.

अगर आपका पहले से ही कोई अकाउंट बना हुआ है तो mPIN के जरिए लॉन इन कर सकते हैं.

इसके बाद Journey Planner सेक्शन में जाएं.

फिर Platform का विकल्प चुनें.

अब यह चुनना होगी कि आप स्टेशन के अंदर हैं या बाहर.

मतलब आप स्टेशन के अंदर से ही टिकट बुक कर रहे हैं या फिर ऑफिस, घर या अन्य जगह से बुक कर रहे हैं.

इसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम चुनना होगा.

फिर कितने यात्री हैं उनकी संख्या दर्ज करनी होगी.

इसके बाद ऑनलाइन भुगतान कर दें.

भुगतान होते ही आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकट QR कोड के रूप में तैयार हो जाएगा.

टिकट कहां सेव होगा?

डिजिटल टिकट बुकिंग पूरी होने के बाद आपका टिकट ऐप के My Booking सेक्शन में सेव हो जाएगा. जब भी जरूरत पड़े तो आप इसी डिजिटल टिकट को मोबाइल से दिखा सकते हैं. इस सुविधा से आपका काफी समय बचेगा और आसानी से आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी मिल जाएगा.

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