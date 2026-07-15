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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPlatform Ticket Booking: अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग

Platform Ticket Booking: अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग

Platform Ticket: अगर आपका रेलवे स्टेशन पर आना-जाना लगा रहता है तो यह खबर आपके काम की है. अब प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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  • डिजिटल टिकट QR कोड के रूप में ऐप में सुरक्षित रहेगा।

Online Platform Ticket Booking: कई लोग अक्सर अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को ट्रेन में बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं. इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए उन्हें काउंटर पर लाइन में लगना पड़ेगा. इसमें उनका काफी समय भी लग जाता है. इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस प्रोसेस को आसान कर दिया है.

अब रेलवे के नए RailOne सुपर ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही अपने मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगी, जिनका रेलवे स्टेशन पर आना-जाना लगा रहता है.

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कैसे करें प्लेटफॉर्म टिकट बुक?

  • इसके लिए सबसे पहले RailOne ऐप को डाउनलोड करें.
  • इसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
  • अगर आपका पहले से ही कोई अकाउंट बना हुआ है तो mPIN के जरिए लॉन इन कर सकते हैं.
  • इसके बाद Journey Planner सेक्शन में जाएं.
  • फिर Platform का विकल्प चुनें.
  • अब यह चुनना होगी कि आप स्टेशन के अंदर हैं या बाहर.
  • मतलब आप स्टेशन के अंदर से ही टिकट बुक कर रहे हैं या फिर ऑफिस, घर या अन्य जगह से बुक कर रहे हैं.
  • इसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम चुनना होगा.
  • फिर कितने यात्री हैं उनकी संख्या दर्ज करनी होगी.
  • इसके बाद ऑनलाइन भुगतान कर दें.
  • भुगतान होते ही आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकट QR कोड के रूप में तैयार हो जाएगा.

टिकट कहां सेव होगा?

डिजिटल टिकट बुकिंग पूरी होने के बाद आपका टिकट ऐप के My Booking सेक्शन में सेव हो जाएगा. जब भी जरूरत पड़े तो आप इसी डिजिटल टिकट को मोबाइल से दिखा सकते हैं. इस सुविधा से आपका काफी समय बचेगा और आसानी से आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी मिल जाएगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Platform Ticket Online Booking Utility News INDIAN RAILWAYS Railone App
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