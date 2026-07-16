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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रघाटकोपर: एकनाथ शिंदे के ही दो नेताओं में भयंकर झड़प, हो गई मारपीट, सामने आई तस्वीर

घाटकोपर: एकनाथ शिंदे के ही दो नेताओं में भयंकर झड़प, हो गई मारपीट, सामने आई तस्वीर

Ghatkopar News In Hindi: वार्ड क्रमांक 125 के नगरसेवक और विभाग प्रमुख सुरेश आवले तथा विधानसभा प्रमुख यशवंत मोरे के बीच हुई मारपीट हुई जो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इसका सीसीटीवी भी सामने आया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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मुंबई के घाटकोपर पूर्व में शिवसेना (शिंदे गुट) के दो नेताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. वार्ड क्रमांक 125 के नगरसेवक और विभाग प्रमुख सुरेश आवले तथा विधानसभा प्रमुख यशवंत मोरे के बीच हुई मारपीट हुई जो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. फिलहाल इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सुरेश आवले के कार्यालय के पास हुई. वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में दोनों नेताओं के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है. हालांकि, दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

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कई दिनों से था तनाव का माहौल

बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दोनों नेताओं के बीच तनाव का माहौल था. सुरेश आवले और यशवंत मोरे, दोनों ही शिवसेना (शिंदे गुट) से जुड़े हुए हैं. वहीं, पंत नगर पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी है, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.

बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर यह विवाद शुरू हुआ. हालांकि वीडियो में कुछ लोग दोनों नेताओं को समझाते हुए और शांत कराते हुए भी नजर आ रहे हैं. वीडियो के शुरुआत में दोनों नेताओं के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिल रही है. जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और दोनों में जमकर मारपीट हुई. 

मौजूद लोगों ने शांत कराया 

दोनों नेताओं के बीच मारपीट होता देख आसपास मौजूद लोग उन्हें समझाने के लिए दौड़े और दोनों को शांत कराया. फिलहाल मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है. हालांकि इस मामले में झगड़े की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है. शिवसेना गुट के नेताओं के बीच यह लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है. 

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Published at : 16 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Ghatkopar News Eknath Shinde MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
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