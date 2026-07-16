PM Kisan Yojana 24th Installment Update: देश भर में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. जिनमें से बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी खेती से ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक लाभ देने और उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं.

अब तक सरकार इस योजना की 23 किस्तें सीधे किसानों के बैंक खातों में जारी कर चुकी है. जिससे करोड़ों परिवारों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है. अब देश भर के लाभार्थी किसानों को अपनी अगली यानी 24वीं किस्त के 2000 का बेसब्री से इंतजार है. इस नई किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लेकिन उससे पहले करने होंगे यह काम बिना इनके पैसा अटक भी सकता है.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून के महीने में जारी हुई थी. एक किस्त के बात चार महीनों का गैप होता होता है. अब जून के हिसाब से देखें तो अगली यानी 24वीं किस्त का पैसा सिंतबर से नवंबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है.

अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि नई किश्त की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं. तो आपको बिना देरी किए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए. वहां नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं. अगर स्टेटस में सब कुछ सही दिख रहा है. तो आपकी किस्त समय पर आ जाएगी.

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आज ही पूरे कर लें यह तीन जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि आपके 2000 रुपये बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएं. तो कुछ काम आज ही निपटा लें. सबसे पहला और जरूरी काम है ई-केवाईसी पूरा करना. जिसके बिना सरकार किश्त जारी नहीं करेगी. इसे आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर या पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए खुद कर सकते हैं.

दूसरा जरूरी काम है अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और यह पक्का करना कि उस पर डीबीटी इनेबल हो. आखिरी काम है लैंड सीडिंग यानी अपनी जमीन के कागजात को योजना के साथ वेरीफाई कराना. समय रहते यह सब काम कर लें नहीं तो पैसा अटक जाएगा.

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