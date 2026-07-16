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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFOR MORNING: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2000 की नई किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, रुक न जाए पैसा इसलिए आज ही कर लें ये काम

FOR MORNING: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2000 की नई किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, रुक न जाए पैसा इसलिए आज ही कर लें ये काम

PM Kisan Yojana 24th Installment Update: पीएम किसान योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को आर्थिक मदद देती है. जिसकी अब तक 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं. 24वीं किस्त से पहले यह जरूरी काम कर लेने चाहिए.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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PM Kisan Yojana 24th Installment Update: देश भर में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. जिनमें से बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी खेती से ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक लाभ देने और उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. 

अब तक सरकार इस योजना की 23 किस्तें सीधे किसानों के बैंक खातों में जारी कर चुकी है. जिससे करोड़ों परिवारों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है. अब देश भर के लाभार्थी किसानों को अपनी अगली यानी 24वीं किस्त के 2000 का बेसब्री से इंतजार है. इस नई किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लेकिन उससे पहले करने होंगे यह काम बिना इनके पैसा अटक भी सकता है.

कब जारी होगी 24वीं किस्त? 

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून के महीने में जारी हुई थी. एक किस्त के बात चार महीनों का गैप होता होता है. अब जून के हिसाब से देखें तो अगली यानी 24वीं किस्त का पैसा सिंतबर से नवंबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है. 

अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि नई किश्त की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं.  तो आपको बिना देरी किए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए. वहां नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं. अगर स्टेटस में सब कुछ सही दिख रहा है. तो आपकी किस्त समय पर आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर 20 प्रतिशत टोल लगने से क्या किसानों पर पड़ेगा कोई असर, यहां जान लें काम की बात

आज ही पूरे कर लें यह तीन जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि आपके 2000 रुपये बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएं. तो कुछ काम आज ही निपटा लें. सबसे पहला और जरूरी काम है ई-केवाईसी पूरा करना. जिसके बिना सरकार किश्त जारी नहीं करेगी. इसे आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर या पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए खुद कर सकते हैं.

 दूसरा जरूरी काम है अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और यह पक्का करना कि उस पर डीबीटी इनेबल हो. आखिरी काम है लैंड सीडिंग यानी अपनी जमीन के कागजात को योजना के साथ वेरीफाई कराना. समय रहते यह सब काम कर लें नहीं तो पैसा अटक जाएगा.

यह भी पढ़ें: किन फसलों को अब बिना टैक्स यूके में बेच पाएंगे किसान, कितना बढ़ जाएगा मुनाफा?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana PM Kisan Yojana Update
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