LPG: 4 दिन में ही जवाब दे गया गैस सिलेंडर, जब चेक किया तो निकला पानी, आप ऐसे करें धोखे से बचाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जांच में तेल कंपनी की गलती मिली, सभी सिलेंडर बदले गए।

LPG Cylinder: ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. एक परिवार को हर 1 से डेढ़ महीने में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन सोचिए अगर किसी दिन आप खाना बना रहे हो और सिलेंडर से गैस की जगह पानी निकलने लगे तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चौंक जाएगा. ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, यहां एक यूजर ने आरोप लगाया है कि उसके सिलेंडर से गैस की जगह पानी निकला है. जब यूजर ने इसकी शिकायत की तो खाद्य विभाग ने मामले की जांच की.

पूरा मामला क्या है?

जानकारी के मुताबिक, इंदौर की शिव छाया गैस एजेंसी के एक यूजर ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक कराया था. सिलेंडर की डिलीवरी हुई लगभग चार दिन तक जब सिलेंडर इस्तेमाल किया गया तो बाद में देखा गया कि अचानक सिलेंडर के अंदर से गैस की जगह पानी बाहर आने लगा. इसके बाद बिना देरी किए यूजर ने संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

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मामले पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

इस मामले की जांच की गई और जिला खाद्य अधिकारी ने शिकायत मिलने के बाद संबंधित यूजर का सिलेंडर बदला. इसके साथ ही उनका कहना था कि मार्च और अप्रैल के दौरान इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं. जब मामले की जांच की गई तो सामने आया कि यह दिक्कत ऑयल कंपनी की तरफ से हुई थी. हालांकि, शिकायत मिलने के बाद सभी यूजर्स के सिलेंडर को बदला गया है.

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय उसकी अच्छे से जांच करें.

सिलेंडर की सील न टूटी हो, इसका भी ध्यान दें.

इसके अलावा सिलेंडर के वजन की भी जांच करना बेहतर होगा.

अगर आपको भी गैस सिलेंडर के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं तो उसका उपयोग न करें.

वहीं पानी से जुड़ी समस्या दिखने पर भी सिलेंडर का इस्तेमाल न करें.

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करे.

इस तरह के मामले में लापरवाही न करें और तुरंत खाद्य विभाग से शिकायत दर्ज कराएं.

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