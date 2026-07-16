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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तानी मूल की युवती के ऑनर किलिंग मामले में इटली की कोर्ट ने सुनाया फैसला, PM मेलोनी बोलीं- ‘बेहद दर्दनाक...’

पाकिस्तानी मूल की युवती के ऑनर किलिंग मामले में इटली की कोर्ट ने सुनाया फैसला, PM मेलोनी बोलीं- ‘बेहद दर्दनाक...’

Honour Killing in Italy: PM जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जो सांस्कृतिक या धार्मिक तर्कों के नाम पर किसी भी महिला को उसके हक से दूर करने की कोशिश करते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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इटली के नोवेल्लारा में पाकिस्तानी मूल की एक 18 वर्षीय युवती समन अब्बास के 2021 में हुए ऑनर-किलिंग मामले में इटली की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. मामले में कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि समन अब्बास की हत्या मामले में कोर्ट का आखिरी फैसला आने के साथ ही एक बेहद दर्दनाक न्यायिक मामले का अंत हो गया है.

मामले को लेकर पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा?

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में मेलोनी ने कहा, ‘इटली में रहने वाली पाकिस्तानी मूल की युवती समन अब्बास की हत्या उसके मां-बाप और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर इसलिए कर दी थी, क्योंकि उसने जबरन शादी करने से इनकार कर दिया था और उसने अपने भविष्य के लिए खुद से फैसले लेने के अधिकार पर जोर दिया था.’ 

उन्होंने कहा, ‘कोई भी फैसला समन की जिंदगी को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बर्बर अपराध के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को आखिर में दोषी ठहराया जा चुका है.’

महिलाओं की आजादी छीनने वालों के लिए इटली में कोई जगह नहीं- मेलोनी

पीएम मेलोनी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘इटली की धरती पर उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जो कथित रूप से सांस्कृतिक या धार्मिक तर्कों के नाम पर किसी भी महिला की आजादी, गरिमा और जिंदगी जीने के उसके हक से उसे दूर करने की कोशिश करते हैं. यह ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनसे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे. मेरी संवेदनाएं समन अब्बास के साथ हैं. अब उसकी आत्मा को शांति मिले.’ 

लापता होने के करीब डेढ़ साल बाद मिले थे शव के अवशेष

साइप्रस मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला पाकिस्तानी मूल की एक 18 वर्षीय युवती समन अब्बास का है, जो अप्रैल 2021 में लापता हो गई थी. लापता होने के एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद नवंबर 2022 में इटली के नोवेल्लारा शहर में समन के परिवार के घर के नजदीक से ही उसके शरीर के कुछ अवशेष पाए गए और डेंटल रिकॉर्ड्स के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि की गई थी.

समन अब्बास के अवशेष मिलने की पुष्टि होने के बाद जनवरी, 2023 में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था, ‘अब पीड़िता की पहचान को लेकर कोई संदेह बाकी नहीं है. उस निर्दोष लड़की को न्याय मिले, जो सिर्फ अपनी आजादी के साथ जिंदगी जीना चाहती थी.’ 

यह भी पढ़ेंः 'सुनो तुम मुसलमान हो क्या?', जबाव सुनकर US में भारतीय शख्स के ऊपर 15 बार किया धारदार चाकू से वार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Jul 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Italy Honour Killing Pakistan Giorgia Meloni
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