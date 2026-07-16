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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट

Delhi Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार (15 जुलाई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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  • 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, गर्मी से मिलेगी राहत.

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से आज भी कोई राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही. दिनभर हल्के बादलों के साथ चिपचिपी गर्मी जीना मुहाल करने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार (15 जुलाई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 71 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 48 प्रतिशत दर्ज किया गया. साफ है कि वातावरण में नमी बरकरार है और बादलों से झांकती चिलचिलाती धूप उमस को बढ़ा रही है. विभाग के अनुसार, 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसका असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर भी पड़ सकता है. अगर ऐसा होता है तो दिल्लीवालों को चिपचिपी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकेगी.

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पिछले 24 घंटों का तापमान

विभाग के अनुसार, दिल्ली में कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से 15-20 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं और पालम में 7:30 बजे हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, आज गुरुवार (16 जुलाई) को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.  मानसून के बावजूद लोगों को दिनभर गर्मी और उमस परेशान करने वाली है. इस दौरान दिन में पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-25 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है. 

अगले दो दिनों बाद आ सकती है तापमान में गिरावट

विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, उसके बाद तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. हालांकि, 15 और 16 जुलाई 2026 को दिल्ली में कुछ जगहों पर गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रह सकती है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 16 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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