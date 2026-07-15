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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: मोबाइल से जनरल टिकट बुक करते हैं? आज से लागू हो गए रेलवे के नए नियम, जानें क्या बदला

Train News: मोबाइल से जनरल टिकट बुक करते हैं? आज से लागू हो गए रेलवे के नए नियम, जानें क्या बदला

General Ticket Booking Rule: क्या आप भी ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करते हैं तो जान लें, अब से आपको कुछ नए नियमों का पालन करना होगा और यह नए नियम आज से यानी 15 जुलाई से लागू हो गए हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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  • काउंटर टिकट पर नियम लागू नहीं, ऐप स्क्रीनशॉट अमान्य।

General Ticket Booking Rule: पहले की तुलना में अब काफी कुछ बदल रहा है और लोगों के लिए आसान भी हो रहा है. जैसे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जरूरी नहीं है कि काउंटर पर जाकर ही टिकट बुक करना पड़े. घर बैठे ऑनलाइन भी टिकट बुक की जा सकती है. ज्यादातर लोग अब जनरल टिकट भी ऑनलाइन बुक करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने डिजिटल टिकटिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. अगर आप भी RailOne ऐप से जनरल टिकट बुक करते हैं तो अब से आपको कुछ नए नियमों का पालन करना होगा. 

आज से बदल गए जनरल टिकट के नियम

  • नए नियम 15 जुलाई 2026 यानी आज से लागू हो गए हैं.
  • नए नियम के मुताबिक, अगर आप RailOne ऐप से जनरल टिकट बुक करते हैं तो सरकारी फोटो आईडी की जानकारी देनी होगी.
  • इसके लिए आप वोटर आईडी, आधार कार्ड या अन्य मान्य सरकारी फोटो आईडी का उपयोग कर सकते हैं.
  • इसके अलावा यात्रा के दौरान पहचान पत्र अपने पास रखना होगा.

बिना ID यात्रा करते पकड़े गए तो क्या होगा?

अगर कोई यात्री सफर के दौरान टिकट चेकिंग में वही ओरिजिनल फोटो आईडी नहीं दिखाता है, जिसकी जानकारी टिकट बुकिंग के दौरान दी थी तो ऐसे मामले में रेलवे उस यात्री के खिलाफ जुर्माना लगा सकता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई तक की जा सकती है. इसलिए बेहतर यही है कि रेलवे के नियमों का पालन किया जाए, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. 

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काउंट टिकट वालों के लिए क्या है नियम?

रेलवे ने साफ किया है कि यह बदलाव रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदने वाले यात्री पर लागू नहीं होंगे. उनको टिकट खरीदने के दौरान कोई सरकारी फोटो आई डी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह नियम केवल RailOne ऐप से जनरल टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर लागू होगा.

टिकट पर रेलवे ने की सख्ती

  • रेलवे ने स्पष्ट किया है कि Railone ऐप में मौजूद लाइव डिजिटल टिकट ही वैध माना जाएगा.
  • अगर कोई  व्यक्ति इसके अलावा टिकट का स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर टिकट दिखाता है तो उसे बिना टिकट माना जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
General Ticket Utility News INDIAN RAILWAYS Rail One App
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