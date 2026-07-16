गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का पद संभाला. अपने कार्यकाल के दौरान गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 2026 T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप 2025 जीते. हालाँकि, उनके कार्यकाल में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में हार भी शामिल रही. भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी हार गया. उनके कार्यकाल में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी लिया. T20I में भी भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा.

गंभीर की कप्तानी को मोहम्मद कैफ और जहीर खान ने नंबर दिए हैं. कैफ ने जहां उन्हें 10 में 4 नंबर दिया है तो नहीं जहीर खान ने 6 नंबर दिया है.

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कैफ ने क्रिकबज़ पर कहा, "मैं नंबर काटूंगा. मैं उन्हें 10 में से 4 रेटिंग दूंगा. आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं है ना? विराट कोहली और गौतम गंभीर के बारे में बहुत बातें हो रही हैं. स्थिति साफ नहीं है. यह पता नहीं चल पा रहा है कि वे आपस में बात कर रहे हैं या नहीं. आप देख सकते हैं कि वह (शुभमन) गिल और रोहित (शर्मा) से बात कर रहे हैं. अगर कोई समस्या है तो कोच की यह ज़िम्मेदारी है कि वह खिलाड़ी से बात करे और सभी को एक साथ लेकर चले."

कैफ ने आगे कहा, "जीत-हार तो होती रहती है लेकिन बातचीत बहुत ज़रूरी है. अगर किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाता है तो उसके पीछे की वजह साफ़ होनी चाहिए. अगर विराट कोहली और गौतम गंभीर साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं तो यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है. अगर वे एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के फ़ैन्स के लिए बुरी खबर है. हम 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ऐसे में आपको सीनियर खिलाड़ियों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है. कोच को सीनियर खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए. जब ​​हम जॉन राइट की कोचिंग में खेले थे तो वे हर बात साफ़-साफ़ बताते थे. मैं इस मामले में नंबर काट रहा हूँ. उनके पास इस टीम के साथ और भी बहुत कुछ करने का मौका था."

जहीर खान ने क्या कहा

ज़हीर ने कहा, "उनकी कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है. उनकी कामयाबियां भी रही हैं. मैं उन्हें 6 नंबर दूंगा. जहां तक ​​सुधार, पारदर्शिता और बातचीत की बात है तो इस पर अभी काम चल रहा है. आप इसे एक चिंता का विषय कह सकते हैं. जब भी आप भारतीय क्रिकेट की बात करेंगे तो एक चीज़ जो आपको दिखेगी वह है टैलेंट और काबिलियत. आपके पास सब कुछ है. अब उनका इस्तेमाल कैसे करना है और उनसे सबसे अच्छा नतीजा कैसे निकालना है यह आप पर निर्भर करता है."

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