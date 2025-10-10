एक्सप्लोरर
सर्दियों के दस्तक देते ही ठंडा होने लगता है कार-बाइक का इंजन, कर लें ये जुगाड़
Car Bike Engine Safety Tips: सर्दियां आते हीकार-बाइक का इंजन ठंडा होने लगता है. जिससे गाड़ी चालू होने में मुश्किल हो सकती है. इसलिए सर्दियों में कर लें यह जुगाड़.
अक्टूबर का महीना शूरू हो चुका है और सुबह-शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं. घरों में एसी की जगह अब पंखे ही मोर्चा संभाल रहे हैं. यानी सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. इस मौसम में कार और बाइक के इंजन भी प्रभावित होने लगते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Tags :Car Bike Engine Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
यूटिलिटी
6 Photos
त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion