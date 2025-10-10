हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों के दस्तक देते ही ठंडा होने लगता है कार-बाइक का इंजन, कर लें ये जुगाड़

सर्दियों के दस्तक देते ही ठंडा होने लगता है कार-बाइक का इंजन, कर लें ये जुगाड़

Car Bike Engine Safety Tips: सर्दियां आते हीकार-बाइक का इंजन ठंडा होने लगता है. जिससे गाड़ी चालू होने में मुश्किल हो सकती है. इसलिए सर्दियों में कर लें यह जुगाड़.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Car Bike Engine Safety Tips: सर्दियां आते हीकार-बाइक का इंजन ठंडा होने लगता है. जिससे गाड़ी चालू होने में मुश्किल हो सकती है. इसलिए सर्दियों में कर लें यह जुगाड़.

अक्टूबर का महीना शूरू हो चुका है और सुबह-शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं. घरों में एसी की जगह अब पंखे ही मोर्चा संभाल रहे हैं. यानी सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. इस मौसम में कार और बाइक के इंजन भी प्रभावित होने लगते हैं.

सर्दियों का असर कार-बाइक के इंजन पर पड़ता है. जिससे कई बार स्टार्ट करने में परेशानी होती है. अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे. तो इंजन सुरक्षित रहेगा और वाहन आसानी से चलेगा. इसके लिए कुछ जरूरी तरकीबें अपनानी चाहिए.
सर्दियों का असर कार-बाइक के इंजन पर पड़ता है. जिससे कई बार स्टार्ट करने में परेशानी होती है. अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे. तो इंजन सुरक्षित रहेगा और वाहन आसानी से चलेगा. इसके लिए कुछ जरूरी तरकीबें अपनानी चाहिए.
सर्दियों में इंजन ऑयल चेक करना जरूरी है. ठंड में गाढ़ा ऑयल इंजन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इसलिए सर्दियों के शुरू होते ही इंजन ऑयल चेक करें और जरूरत पड़े तो हल्का या ठंड के लिए उपयुक्त ऑयल डालें. इससे इंजन जल्दी स्टार्ट होगा और फ्रिक्शन कम होगा.
सर्दियों में इंजन ऑयल चेक करना जरूरी है. ठंड में गाढ़ा ऑयल इंजन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इसलिए सर्दियों के शुरू होते ही इंजन ऑयल चेक करें और जरूरत पड़े तो हल्का या ठंड के लिए उपयुक्त ऑयल डालें. इससे इंजन जल्दी स्टार्ट होगा और फ्रिक्शन कम होगा.
बैटरी की हालत भी चेक करें. ठंड में बैटरी की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. अगर बैटरी पुरानी या कमजोर है. तो वाहन स्टार्ट होने में देरी करेगा. बैटरी टर्मिनल को साफ रखें और जरूरत पड़े तो चार्जिंग करवा लें. सही बैटरी के साथ इंजन झटपट स्टार्ट होता है.
बैटरी की हालत भी चेक करें. ठंड में बैटरी की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. अगर बैटरी पुरानी या कमजोर है. तो वाहन स्टार्ट होने में देरी करेगा. बैटरी टर्मिनल को साफ रखें और जरूरत पड़े तो चार्जिंग करवा लें. सही बैटरी के साथ इंजन झटपट स्टार्ट होता है.
टायर प्रेशर पर भी ध्यान दें. ठंड में हवा का दबाव घट जाता है. जिससे टायर कमजोर लग सकते हैं और माइलेज पर असर पड़ता है. टायर प्रेशर हर 15-20 दिन में चेक करें और सर्दियों के हिसाब से एडजस्ट करें. यह सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है.
टायर प्रेशर पर भी ध्यान दें. ठंड में हवा का दबाव घट जाता है. जिससे टायर कमजोर लग सकते हैं और माइलेज पर असर पड़ता है. टायर प्रेशर हर 15-20 दिन में चेक करें और सर्दियों के हिसाब से एडजस्ट करें. यह सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है.
इंजन कूलेंट या रेडिएटर फ्लूइड की जांच जरूरी है. ठंड में पानी जमने से इंजन को नुकसान हो सकता है. इसलिए कूलेंट का स्तर और मिक्सचर सही रखें. अगर जरूरत पड़े तो एंटी-फ्रीज मिलाकर रेडिएटर को सुरक्षित करें. ताकि इंजन बिना किसी परेशानी के चले.
इंजन कूलेंट या रेडिएटर फ्लूइड की जांच जरूरी है. ठंड में पानी जमने से इंजन को नुकसान हो सकता है. इसलिए कूलेंट का स्तर और मिक्सचर सही रखें. अगर जरूरत पड़े तो एंटी-फ्रीज मिलाकर रेडिएटर को सुरक्षित करें. ताकि इंजन बिना किसी परेशानी के चले.
स्टार्टिंग से पहले इंजन को प्राइम करें. बाइक या कार को लंबे समय तक खड़ा करने के बाद तुरंत स्टार्ट करने की बजाय पहले इंजन को हल्का चलाकर ऑयल को पूरे सिस्टम में पहुंचाएं. यह इंजन के लिए सुरक्षित है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम कम करता है.
स्टार्टिंग से पहले इंजन को प्राइम करें. बाइक या कार को लंबे समय तक खड़ा करने के बाद तुरंत स्टार्ट करने की बजाय पहले इंजन को हल्का चलाकर ऑयल को पूरे सिस्टम में पहुंचाएं. यह इंजन के लिए सुरक्षित है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम कम करता है.
Published at : 10 Oct 2025 01:48 PM (IST)
