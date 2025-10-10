सर्दियों के दस्तक देते ही ठंडा होने लगता है कार-बाइक का इंजन, कर लें ये जुगाड़

सर्दियों में इंजन ऑयल चेक करना जरूरी है. ठंड में गाढ़ा ऑयल इंजन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इसलिए सर्दियों के शुरू होते ही इंजन ऑयल चेक करें और जरूरत पड़े तो हल्का या ठंड के लिए उपयुक्त ऑयल डालें. इससे इंजन जल्दी स्टार्ट होगा और फ्रिक्शन कम होगा.