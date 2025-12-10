बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब नेता भी सुरक्षित नहीं. सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई. यह मामला छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीर नगर गांव का है. यहां मंगलवार (9 दिसंबर) की देर रात बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोए हुए जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निलेश कुमार की गोली मार दी.

वारदात के बाद इलाके में हड़कंप और गांव में दहशत का माहौल फैल गया है. परिजनों के मुताबिक, निलेश कुमार अपने डेरा पर सोए हुए थे. तभी आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश वहां पहुंचे और बिना कुछ बोले ही सोए अवस्था में निलेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

निलेश कुमार की नहीं थी किसी से दुश्मनी

तीन गोलियां लगने से निलेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. गोलीबारी की आवाज सुनकर जब लोग दौड़े, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे. परिजनों का कहना है कि निलेश कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद उनके साथ इतनी नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस पर लापरवाही के आरोप

बताया जा रहा है कि निलेश कुमार जदयू के सक्रिय जमीनी नेता और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे. घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस की नाकामी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है.

सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजनों के अनुसार, निलेश कुमार पेशे से किसान थे और खेती-बाड़ी के सहारे ही परिवार चलाते थे. फिलहाल गांव में तनाव, भय और पुलिस के खिलाफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

