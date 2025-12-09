हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं

हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं

Health Insurance Tips: हेल्थ प्लान लेते समय कई लोग बेसिक बातें नजरअंदाज कर देते हैं. फिर बाद में चलकर इन वजहों से मुश्किलें सामने आती हैं. इसलिए इन बातों का रखें ध्यान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Health Insurance Tips: हेल्थ प्लान लेते समय कई लोग बेसिक बातें नजरअंदाज कर देते हैं. फिर बाद में चलकर इन वजहों से मुश्किलें सामने आती हैं. इसलिए इन बातों का रखें ध्यान.

हेल्थ सभी लोगों की जिंदगी का सबसे जरूरी पहलू होता. जिंदगी में अक्सर हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. जिनमें लोगों के अच्छे‑खासे पैसे लग जाते हैं. इसलिए कई लोग पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं. जिससे जेब पर एक्सट्रा बोझ न पड़े.

बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियल स्ट्रेस न हो और ट्रीटमेंट आसानी से हो सके हेल्थ प्लान लेने से डॉक्टर की फीस हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयों का खर्च काफी हद तक कवर हो जाता है. लेकिन सही प्लान और टर्म्स का चॉइस करना भी उतना ही जरूरी है.
बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियल स्ट्रेस न हो और ट्रीटमेंट आसानी से हो सके हेल्थ प्लान लेने से डॉक्टर की फीस हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयों का खर्च काफी हद तक कवर हो जाता है. लेकिन सही प्लान और टर्म्स का चॉइस करना भी उतना ही जरूरी है.
कई लोग प्लान लेते टाइम सिर्फ प्रीमियम देखते हैं और कवर अमाउंट की अनदेखी कर देते हैं. बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में यह अमाउंट काफी नहीं होता. इसलिए हमेशा अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और परिवार के हेल्थ रिस्क के हिसाब से कवर तय करें.
कई लोग प्लान लेते टाइम सिर्फ प्रीमियम देखते हैं और कवर अमाउंट की अनदेखी कर देते हैं. बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में यह अमाउंट काफी नहीं होता. इसलिए हमेशा अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और परिवार के हेल्थ रिस्क के हिसाब से कवर तय करें.
कई हेल्थ प्लान प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशन्स कवर करते हैं. लेकिन शुरू में सही इंफॉर्मेशन न देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. अपने डॉक्टर की रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री सही तरीके से दें. वरना क्लेम प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है
कई हेल्थ प्लान प्री-एक्जिस्टिंग कंडीशन्स कवर करते हैं. लेकिन शुरू में सही इंफॉर्मेशन न देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. अपने डॉक्टर की रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री सही तरीके से दें. वरना क्लेम प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले यह चेक करें कि आपके आसपास के हॉस्पिटल्स नेटवर्क में हैं या नहीं. अगर आपका पसंदीदा हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है. तो कैशलेस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा और पैसे खुद से एडवांस में देने पड़ सकते हैं
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले यह चेक करें कि आपके आसपास के हॉस्पिटल्स नेटवर्क में हैं या नहीं. अगर आपका पसंदीदा हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है. तो कैशलेस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा और पैसे खुद से एडवांस में देने पड़ सकते हैं
हर पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूज़न और वेटिंग पीरियड्स होते हैं. अगर इन्हें ध्यान से न पढ़ा जाए तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें और समझें कि कौन-से ट्रीटमेंट और डिजीज़ कवर हैं और कौन-से नहीं.
हर पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूज़न और वेटिंग पीरियड्स होते हैं. अगर इन्हें ध्यान से न पढ़ा जाए तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें और समझें कि कौन-से ट्रीटमेंट और डिजीज़ कवर हैं और कौन-से नहीं.
फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर किसी मेंबर को शामिल करना भूल जाएं या गलत इंफॉर्मेशन दें. तो क्लेम प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी. हमेशा सभी एलिजिबल मेंबर्स की सही और अपडेटेड जानकारी दें. और पॉलिसी लेने के बाद क्लेम प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता कर लें.
फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर किसी मेंबर को शामिल करना भूल जाएं या गलत इंफॉर्मेशन दें. तो क्लेम प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी. हमेशा सभी एलिजिबल मेंबर्स की सही और अपडेटेड जानकारी दें. और पॉलिसी लेने के बाद क्लेम प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता कर लें.
Published at : 09 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Health Insurance Insurance Tips

Embed widget