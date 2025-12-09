हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं

फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर किसी मेंबर को शामिल करना भूल जाएं या गलत इंफॉर्मेशन दें. तो क्लेम प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी. हमेशा सभी एलिजिबल मेंबर्स की सही और अपडेटेड जानकारी दें. और पॉलिसी लेने के बाद क्लेम प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता कर लें.