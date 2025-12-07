एक्सप्लोरर
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
Rules For Zero Balance Account: RBI ने जीरो बैलेंस अकाउंट के नियम आसान किए हैं. डिजिटल पेमेंट, कैश विड्रॉल, डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक अब पूरी तरह फ्री.
देश में करोड़ों बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है. इससे फायदा होता है कि लोगों के खाते में मिनीमम बैलेंस नहीं रहता तो भी कोई चार्ज नहीं लगता है. अब RBI ने जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए कुछ और राहत भरे फैसले लिए हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Dec 2025 03:35 PM (IST)
Tags :Bank Account Zero Balance Utility News RBI
यूटिलिटी
6 Photos
सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स
यूटिलिटी
6 Photos
कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम
यूटिलिटी
6 Photos
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
यूटिलिटी
6 Photos
ब्लोअर की जगह ऑयल हीटर खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लीजिए किन चीजों का रखना होगा ध्यान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स
एबीपी लाइव
Opinion