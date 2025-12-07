बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम

कैश की जरूरत वाले यूजर्स को भी अब चार्ज के डर से छुटकारा मिलेगा. नए नियमों के मुताबिक बैंक को हर महीने कम से कम चार बार फ्री कैश विड्रॉल देना होगा. चाहे वह अपने बैंक के एटीएम से हो या दूसरे बैंक के. इससे ऐसे लोग जो डिजिटल नहीं कर पाते या जिन्हें कैश रखना जरूरी होता है, उन्हें अच्छा फायदा मिलने वाला है.