आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार

Electricity Theft Complaint: अगर आपको कहीं बिजली चोरी दिखे तो सरकार के बनाए गुप्त शिकायत सिस्टम में फोटो या लोकेशन भेजकर रिपोर्ट करें. जांच सही निकली तो तय नियमों के अनुसार इनाम भी मिलता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Dec 2025 11:42 AM (IST)
मध्य प्रदेश में बिजली चोरी इतनी आम हो चुकी थी कि पुराने तरीके अब असर नहीं दिखा रहे थे. विभाग ने समझ लिया कि लोगों को शामिल किए बिना इस समस्या को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता. इसी सोच से तैयार हुआ V-Mitra नाम का ऐप.

एमपी में बिजली चोरी रोकने के लिए जनता की भागीदारी के लिए बिजली विभाग की ओर से V-Mitra ऐप लाॅन्च किया गया है. V-Mitra ऐप की खासियत है इसमें कोई भी व्यक्ति बिना अपनी पहचान उजागर किए शिकायत दर्ज कर सकता है
आप बस ऐप खोलें लोकेशन चुनें और जहां बिजली चोरी हो रही हो उसकी जानकारी दें. बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता को ट्रैक नहीं किया जाता. जिससे लोग बिना डर के सही जानकारी भेज पाते हैं. यह ऐप सिर्फ चोरी पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया है.
बल्कि बिजली विभाग की नजरें उन जगहों तक पहुंचाने का तरीका है जहां अक्सर गड़बड़ियां बच निकलती थीं. गलत जियो-टैगिंग, लाइन लोड मिसमैच, ट्रांसफॉर्मर लिंक की समस्या जैसे तकनीकी मुद्दे भी इसी प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट किए जा सकते हैं.
शिकायत दर्ज करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है. यूजर फोटो और लोकेशन जैसे सबूत भी जोड़ सकता है. जिससे टीम मौके की स्थिति को साफ समझ सके. एक बार शिकायत दर्ज होते ही कंपनी की टीम जांच शुरू करती है. सही जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई होती है और रिकवरी भी तेजी से होती है.
इस ऐप के जरिए शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को इनाम भी दिया जाता है. हर सही शिकायत पर राशि दी जाती है. अगर लाइन, कनेक्शन या लोड में गड़बड़ी मिलती है. तो 10 रुपये से लेकर प्रति किलोवाट 25 रुपये तक इनाम मिलता है. इ बड़े मामलों में
Published at : 10 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Utility News Electricity Theft MADHYA PRADESH

