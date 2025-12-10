एक्सप्लोरर
आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार
Electricity Theft Complaint: अगर आपको कहीं बिजली चोरी दिखे तो सरकार के बनाए गुप्त शिकायत सिस्टम में फोटो या लोकेशन भेजकर रिपोर्ट करें. जांच सही निकली तो तय नियमों के अनुसार इनाम भी मिलता है.
मध्य प्रदेश में बिजली चोरी इतनी आम हो चुकी थी कि पुराने तरीके अब असर नहीं दिखा रहे थे. विभाग ने समझ लिया कि लोगों को शामिल किए बिना इस समस्या को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता. इसी सोच से तैयार हुआ V-Mitra नाम का ऐप.
Published at : 10 Dec 2025 11:42 AM (IST)
