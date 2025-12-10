आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार

शिकायत दर्ज करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है. यूजर फोटो और लोकेशन जैसे सबूत भी जोड़ सकता है. जिससे टीम मौके की स्थिति को साफ समझ सके. एक बार शिकायत दर्ज होते ही कंपनी की टीम जांच शुरू करती है. सही जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई होती है और रिकवरी भी तेजी से होती है.