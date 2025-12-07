हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम

कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम

Black Film On Car Windows: कार पर ब्लैक फिल्म ज्यादातर लोगों के लिए बैन है. यह छूट सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है. बाकी वाहनों पर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Black Film On Car Windows: कार पर ब्लैक फिल्म ज्यादातर लोगों के लिए बैन है. यह छूट सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है. बाकी वाहनों पर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है.

सड़कों पर चलते हुए आपको बहुत तरह की कारें चलती हुईं दिखाई दे जाती हैं. कई बार कुछ कारों में आपको कई अलग-अलग चीजें दिख जाती है. कई बार कुछ कारों में आपको ब्लैक शीशा भी नजर आ जाता है. लेकिन फिर ख्याल आता है कि यह तो प्रतिबंधित है.

कार पर ब्लैक फिल्म लगाने को लेकर लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं. प्राइवेट कारों को गहरे टिंट लगाने की परमिशन नहीं है. सिर्फ लिमिट वाली ट्रांसपेरेंट फिल्म ही चलती है. पुलिस चेकिंग में ब्लैक फिल्म मिलते ही चालान कटता है.
कार पर ब्लैक फिल्म लगाने को लेकर लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं. प्राइवेट कारों को गहरे टिंट लगाने की परमिशन नहीं है. सिर्फ लिमिट वाली ट्रांसपेरेंट फिल्म ही चलती है. पुलिस चेकिंग में ब्लैक फिल्म मिलते ही चालान कटता है.
फिर ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है वह कौन सी गाड़ियां है जिनमें ब्लैक फिल्म लगी होती है. उन्हें इसके लिए क्या अलग से कोई परमिशन मिलती है? तो आपको बता दें ब्लैक फिल्म की परमिशन उन वाहनों को होती है जिनकी सुरक्षा जरूरतें अलग होती हैं.
फिर ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है वह कौन सी गाड़ियां है जिनमें ब्लैक फिल्म लगी होती है. उन्हें इसके लिए क्या अलग से कोई परमिशन मिलती है? तो आपको बता दें ब्लैक फिल्म की परमिशन उन वाहनों को होती है जिनकी सुरक्षा जरूरतें अलग होती हैं.
इसमें हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी, जज, पुलिस के कुछ विशेष अधिकारी और Z तथा Z+ सिक्योरिटी पाने वाले लोग शामिल हैं. इन वाहनों पर सुरक्षा एजेंसी की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही गहरा टिंट लगाया जाता है.
इसमें हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी, जज, पुलिस के कुछ विशेष अधिकारी और Z तथा Z+ सिक्योरिटी पाने वाले लोग शामिल हैं. इन वाहनों पर सुरक्षा एजेंसी की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही गहरा टिंट लगाया जाता है.
आम लोगों की गाड़ियों के लिए नियम तय करते हैं कि फ्रंट और रियर विंडशील्ड पर 70 प्रतिशत विजिबिलिटी होनी चाहिए. साइड ग्लास पर 50 प्रतिशत विजिबिलिटी जरूरी है. इससे कम पारदर्शिता वाली फिल्म अवैध मानी जाती है. यह नियम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है.
आम लोगों की गाड़ियों के लिए नियम तय करते हैं कि फ्रंट और रियर विंडशील्ड पर 70 प्रतिशत विजिबिलिटी होनी चाहिए. साइड ग्लास पर 50 प्रतिशत विजिबिलिटी जरूरी है. इससे कम पारदर्शिता वाली फिल्म अवैध मानी जाती है. यह नियम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है.
ब्लैक फिल्म लगाने पर मिलने वाला जुर्माना शहर और कार्रवाई की गंभीरता पर निर्भर करता है. आमतौर पर पहला चालान लगभग 500 से 1000 रुपये तक का होता है. अगर गाड़ी दोबारा पकड़ी जाती है. तो यह रकम कई गुना बढ़ जाती है. कई जगह दोहराए गए उल्लंघन पर वाहन को सीज भी किया जा सकता है.
ब्लैक फिल्म लगाने पर मिलने वाला जुर्माना शहर और कार्रवाई की गंभीरता पर निर्भर करता है. आमतौर पर पहला चालान लगभग 500 से 1000 रुपये तक का होता है. अगर गाड़ी दोबारा पकड़ी जाती है. तो यह रकम कई गुना बढ़ जाती है. कई जगह दोहराए गए उल्लंघन पर वाहन को सीज भी किया जा सकता है.
ट्रैफिक पुलिस अब हाईवे से लेकर शहरों तक खास ड्राइव चलाती है. जिससे ब्लैक फिल्म वाले वाहन हट सकें. यह अभियान अचानक भी होते हैं. अगर गाड़ी में अवैध फिल्म लगी मिली. तो मौके पर ही इसे हटवाया जाता है. इससे समय भी खराब होता है और एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ सकता है.
ट्रैफिक पुलिस अब हाईवे से लेकर शहरों तक खास ड्राइव चलाती है. जिससे ब्लैक फिल्म वाले वाहन हट सकें. यह अभियान अचानक भी होते हैं. अगर गाड़ी में अवैध फिल्म लगी मिली. तो मौके पर ही इसे हटवाया जाता है. इससे समय भी खराब होता है और एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ सकता है.
Published at : 07 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Embed widget