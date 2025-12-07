कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम

ब्लैक फिल्म लगाने पर मिलने वाला जुर्माना शहर और कार्रवाई की गंभीरता पर निर्भर करता है. आमतौर पर पहला चालान लगभग 500 से 1000 रुपये तक का होता है. अगर गाड़ी दोबारा पकड़ी जाती है. तो यह रकम कई गुना बढ़ जाती है. कई जगह दोहराए गए उल्लंघन पर वाहन को सीज भी किया जा सकता है.