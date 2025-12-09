हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजYoutube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?

Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?

YouTube पर पैसे कमाना सिर्फ वीडियो डालने या व्यूज पाने तक सीमित नहीं है. इसके लिए आपको YouTube Partner Program में शामिल होना जरूरी है. इसके बाद ही आप अपने वीडियोज पर विज्ञापन से कमाई कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 09 Dec 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

आज के डिजिटल युग में YouTube सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है. यह लाखों लोगों के लिए कमाई और पहचान बनाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म बन चुका है.  हर दिन लाखों लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कुछ लोग इससे मोटी कमाई भी कर रहे हैं. YouTube ने न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कला दिखाने का मौका दिया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का भी अवसर प्रदान किया है.

YouTube पर पैसे कमाना सिर्फ वीडियो डालने या व्यूज पाने तक सीमित नहीं है।. इसके लिए आपको YouTube Partner Program (YPP) में शामिल होना जरूरी है. इसके बाद ही आप अपने वीडियोज पर विज्ञापन से कमाई कर सकते हैं. वहीं, YouTube अपने क्रिएटर्स को उनके सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर अवॉर्ड देता है. इन अवॉर्ड्स को Creator Awards कहा जाता है. इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर पर Silver Play Button मिलता है तो वहीं 10 लाख यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर Gold Play Button मिलता है. इसके अलावा 1 करोड़ सब्सक्राइबर पर Diamond Play Button भी मिलता है और 5 करोड़  सब्सक्राइबर पर Ruby या Custom Play Button मिलता है. ऐसे में जानते हैं कि Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कमाई  कितनी होती है और इस पर टैक्स कितना लगता है?

Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कमाई कितनी होती है?

अगर किसी चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और वीडियो पर पूरे व्यूज भी आते हैं, तो इसे गोल्डन बटन के लिए योग्य माना जाता है. आम तौर पर एडवरटाइजर्स हर 1000 व्यूज पर करीब 2 डॉलर का कमाई करते हैं. Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद  अगर एक क्रिएटर नियमित रूप से वीडियो अपलोड करता है और व्यूज अच्छे आते हैं तो सालाना कमाई लगभग 40 लाख  तक हो सकती है. इसके अलावा, कई कंपनियां सीधे YouTubers से संपर्क कर विज्ञापन कराती हैं, जिससे और ज्यादा कमाई होती है. 

YouTube की कमाई पर कितना लगता है टैक्स?

भारत में YouTube कमाई पर इनकम टैक्स के नियम लागू होते हैं. अगर सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये तक है तो टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. 5 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. ऐसे में अनुमानित, स्लैब के हिसाब से अगर अगर गोल्डन बटन वाले चैनल की सालाना कमाई 40 लाख है तो टैक्स करीब 12 लाख तक हो सकता है. 

यह भी पढ़ेंकिसने लिखा था पाकिस्तान का राष्ट्रगान, भारत में उनका घर कहां?

Published at : 09 Dec 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
YouTube Tax YouTube Earnings YOUTUBE Golden Button
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
क्रिकेट
रोहित-विराट पर सरहद पार से शाहिद अफरीदी का आया बयान, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
रोहित-विराट पर सरहद पार से शाहिद अफरीदी का आया बयान, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष
Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Parliament Session: 'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े..', राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे Amit Shah |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
क्रिकेट
रोहित-विराट पर सरहद पार से शाहिद अफरीदी का आया बयान, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
रोहित-विराट पर सरहद पार से शाहिद अफरीदी का आया बयान, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
यूटिलिटी
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
नौकरी
कथावाचक बनने के लिए करनी पड़ती है कौन सी पढ़ाई? यहां चेक कर लें कोर्स की लिस्ट
कथावाचक बनने के लिए करनी पड़ती है कौन सी पढ़ाई? यहां चेक कर लें कोर्स की लिस्ट
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget