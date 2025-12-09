Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?

आज के डिजिटल युग में YouTube सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है. यह लाखों लोगों के लिए कमाई और पहचान बनाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म बन चुका है. हर दिन लाखों लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कुछ लोग इससे मोटी कमाई भी कर रहे हैं. YouTube ने न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कला दिखाने का मौका दिया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का भी अवसर प्रदान किया है.

YouTube पर पैसे कमाना सिर्फ वीडियो डालने या व्यूज पाने तक सीमित नहीं है।. इसके लिए आपको YouTube Partner Program (YPP) में शामिल होना जरूरी है. इसके बाद ही आप अपने वीडियोज पर विज्ञापन से कमाई कर सकते हैं. वहीं, YouTube अपने क्रिएटर्स को उनके सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर अवॉर्ड देता है. इन अवॉर्ड्स को Creator Awards कहा जाता है. इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर पर Silver Play Button मिलता है तो वहीं 10 लाख यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर Gold Play Button मिलता है. इसके अलावा 1 करोड़ सब्सक्राइबर पर Diamond Play Button भी मिलता है और 5 करोड़ सब्सक्राइबर पर Ruby या Custom Play Button मिलता है. ऐसे में जानते हैं कि Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कमाई कितनी होती है और इस पर टैक्स कितना लगता है?

Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कमाई कितनी होती है?

अगर किसी चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और वीडियो पर पूरे व्यूज भी आते हैं, तो इसे गोल्डन बटन के लिए योग्य माना जाता है. आम तौर पर एडवरटाइजर्स हर 1000 व्यूज पर करीब 2 डॉलर का कमाई करते हैं. Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद अगर एक क्रिएटर नियमित रूप से वीडियो अपलोड करता है और व्यूज अच्छे आते हैं तो सालाना कमाई लगभग 40 लाख तक हो सकती है. इसके अलावा, कई कंपनियां सीधे YouTubers से संपर्क कर विज्ञापन कराती हैं, जिससे और ज्यादा कमाई होती है.

YouTube की कमाई पर कितना लगता है टैक्स?

भारत में YouTube कमाई पर इनकम टैक्स के नियम लागू होते हैं. अगर सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये तक है तो टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. 5 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. ऐसे में अनुमानित, स्लैब के हिसाब से अगर अगर गोल्डन बटन वाले चैनल की सालाना कमाई 40 लाख है तो टैक्स करीब 12 लाख तक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: किसने लिखा था पाकिस्तान का राष्ट्रगान, भारत में उनका घर कहां?