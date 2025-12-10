हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?

Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?

मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि प्रशासन, व्यापार और जनकल्याण में बेहद प्रभावशाली थीं. उन्हें मुगल की सबसे अमीर शहजादी भी कहा जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Dec 2025 11:33 AM (IST)
मुगल साम्राज्य में कई रानियां और शहज़ादियां हुईं, लेकिन जिनका नाम आज भी लिया जाता है, उनमें जहां आरा बेगम सबसे आगे आती हैं. शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी होने के बावजूद उनकी पहचान सिर्फ एक शहज़ादी की नहीं थी. वे सत्ता, संस्कृति और समाज तीनों क्षेत्रों में अपनी गहरी पकड़ के लिए जानी जाती थीं. उन्हें बादशाह बेगम का दर्जा मिला, जो किसी भी मुगल महिला के लिए अत्यंत सम्मान की बात थी. 23 मार्च 1614 ईस्वी में जन्मी जहां आरा, मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की सबसे बड़ी संतान थीं. मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा का जन्म 23 मार्च 1614 ईस्वी में हुआ था. जहां आरा जब महज 14 साल की थी तो उन्हें साल का 6 लाख रुपये पॉकेट मनी मिलता था, जो आज के हिसाब के हजार करोड़ के पार चला जाएगा.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर अब्दुस समद खान के मुताबिक साल 1638 में वे पहली बार पेशावर पहुंचीं. यह वह समय था, जब यह शहर मध्य एशिया से आने वाले व्यापारिक रास्तों का बड़ा केंद्र माना जाता था. यात्रियों और व्यापारिक काफिलों की भीड़ तो रहती थी, लेकिन ठहरने और सुरक्षा की व्यवस्था बेहद कमजोर थी. जहां आरा ने हालात देखकर समझ लिया कि यहां एक बेहतर और सुरक्षित जगह की बेहद जरूरत है, जहां दूर-दराज से आने वाले लोग आराम से रुक सकें. जहां आरा ने पेशावर के पुराने किले गोर गठरी में एक विशाल और सुरक्षित सराय बनवाने का निर्णय लिया. यह इमारत 1638 से 1641 तक बनती रही और पूरा होने के बाद इसे सराय जहां बेगम कहा गया.

शहज़ादी की सोच
आरा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वे शासन और जनसेवा दोनों में समान रुचि रखती थीं. दिल्ली और आगरा में उन्होंने कई मस्जिदों और सार्वजनिक स्थलों की देखभाल का जिम्मा लिया. जनता की जरूरतों को समझकर वक्फ बनाए और आय का एक बड़ा हिस्सा गरीबों व जरूरतमंदों पर खर्च किया. उनकी पहल यह दिखाती हैं कि वे सिर्फ महल की राजनीति तक सीमित नहीं थीं बल्कि सामाजिक कल्याण में भी सक्रिय थीं.

Published at : 10 Dec 2025 11:30 AM (IST)
इंडिया
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
